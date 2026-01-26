Россиянка в 41 год вышла в четвертьфинал Australian Open
Российская теннисистка Вера Звонарева вышла в четвертьфинал турнира Australian Open в парном разряде.
В матче третьего круга 41-летняя россиянка в паре с японкой Еной Сибахарой обыграла шестых сеянных турнира Эйжу Мухаммад/Эрин Рутлифф (США/Новая Зеландия) со счетом 5:7, 6:3, 1:6.
В 1/4 финала они сыграют против австралиек Кимберли Биррелл и Талии Гибсон.
Помимо Звонаревой, в четвертьфинал среди россиян смогла также пробиться в миксте Ирина Хромачева в паре с американцем Кристианом Харрисоном.
В активе Звонаревой один титул на Australian Open — в 2012 году в парах. Она является бывшей второй ракеткой мира и бронзовым призером Олимпиады в Пекине. Всего на ее счету 12 титулов в одиночном разряде, 16 в парах и 2 в миксте.
Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.
