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«Нефтехимик» прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Ладу»

«Нефтехимик» победил «Ладу» и прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ
«Нефтехимик» забросил две шайбы за три минуты в концовке и одержал победу над «Ладой»
Фото: Официальный сайт ХК «‎Нефтехимик»
Фото: Официальный сайт ХК «‎Нефтехимик»

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл тольяттинскую «Ладу» в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ, одержав первую победу за семь матчей.

Игра завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1).

У хозяев льда шайбы забросили Никита Хоружев (5-я минута), Райли Барбер (21), Кирилл Капустин (54) и Евгений Митякин (56).

У «Лады» забивали Магомед Шараканов (9) и Александр Волков (57).

«Лада» проиграла четвертый матч подряд и опустилась на десятое место в Восточной конференции.

У «Нефтехимика» первая победа с 6 января и девятая строчка в конференции.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Нефтехимик
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