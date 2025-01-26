«Нефтехимик» прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Ладу»
Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл тольяттинскую «Ладу» в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ, одержав первую победу за семь матчей.
Игра завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1).
У хозяев льда шайбы забросили Никита Хоружев (5-я минута), Райли Барбер (21), Кирилл Капустин (54) и Евгений Митякин (56).
У «Лады» забивали Магомед Шараканов (9) и Александр Волков (57).
«Лада» проиграла четвертый матч подряд и опустилась на десятое место в Восточной конференции.
У «Нефтехимика» первая победа с 6 января и девятая строчка в конференции.
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