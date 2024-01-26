Матч чемпионата Бельгии по футболу переиграют из-за судейской ошибки

Судья встречи 19-го тура чемпионата страны «Андерлехт» — «Генк», которая состоялась в декабре, по ошибке не дал гостям перебить пенальти. Дисциплинарный совет местной федерации футбола поставил переиграть эту встречу

Игроки «Генка» (Фото: Gabriele Maltinti / Getty Images)

Матч 19-го тура чемпионата Бельгии «Андерлехт» — «Генк» должен быть переигран из-за судейской ошибки. Такое решение принял дисциплинарный совет Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB), сообщается на сайте «Генка».

«Генк» надеется, что вскоре будет найдена дата для переигровки матча», — говорится в сообщении.

Игра состоялась 23 декабря прошлого года и завершилась победой «Андерлехта» со счетом 2:1.

В первом тайме был назначен пенальти в ворота «Андерлехта». Каспер Шмейхель парировал удар Брайана Хейнена, но Йира Сор добил мяч в ворота. Cудья отменил взятие ворот из-за того, что нигериец преждевременно вбежал в штрафную. При этом был проигнорирован тот факт, что двое игроков «Андерлехта» также раньше времени пересекли линию штрафной. В итоге вместо того, чтобы дать «Генку» перебить пенальти, судья назначил свободный удар.

Департамент судейства KBVB поставил, что произошла человеческая ошибка, потому переигрывать матч оснований нет. VAR обратил внимание только на Сора, а не на двух игроков «Андерлехта». «Генк» обратился в дисциплинарный совет, который принял решение о переигровке. «Андерлехт» же с ним не согласен и собирается подать апелляцию, сообщает Het Laatste Nieuws.

«Андерлехт» сейчас занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка после 21 тура. «Генк» с 35 очками расположился на пятой строчке.