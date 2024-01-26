 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Матч чемпионата Бельгии по футболу переиграют из-за судейской ошибки

В Бельгии переиграют матч «Андерлехт» — «Генк» из-за судейской ошибки
Судья встречи 19-го тура чемпионата страны «Андерлехт» — «Генк», которая состоялась в декабре, по ошибке не дал гостям перебить пенальти. Дисциплинарный совет местной федерации футбола поставил переиграть эту встречу
Игроки &laquo;Генка&raquo;
Игроки «Генка» (Фото: Gabriele Maltinti / Getty Images)

Матч 19-го тура чемпионата Бельгии «Андерлехт» — «Генк» должен быть переигран из-за судейской ошибки. Такое решение принял дисциплинарный совет Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB), сообщается на сайте «Генка».

«Генк» надеется, что вскоре будет найдена дата для переигровки матча», — говорится в сообщении.

Игра состоялась 23 декабря прошлого года и завершилась победой «Андерлехта» со счетом 2:1.

В первом тайме был назначен пенальти в ворота «Андерлехта». Каспер Шмейхель парировал удар Брайана Хейнена, но Йира Сор добил мяч в ворота. Cудья отменил взятие ворот из-за того, что нигериец преждевременно вбежал в штрафную. При этом был проигнорирован тот факт, что двое игроков «Андерлехта» также раньше времени пересекли линию штрафной. В итоге вместо того, чтобы дать «Генку» перебить пенальти, судья назначил свободный удар.

Департамент судейства KBVB поставил, что произошла человеческая ошибка, потому переигрывать матч оснований нет. VAR обратил внимание только на Сора, а не на двух игроков «Андерлехта». «Генк» обратился в дисциплинарный совет, который принял решение о переигровке. «Андерлехт» же с ним не согласен и собирается подать апелляцию, сообщает Het Laatste Nieuws.

«Андерлехт» сейчас занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка после 21 тура. «Генк» с 35 очками расположился на пятой строчке.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Бельгия
Материалы по теме
РФС признал ошибкой судьи VAR неназначенный пенальти в пользу «Спартака»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 16:29
В США заявили о создании Россией и Китаем оружия для поражения спутников Технологии и медиа, 22:11
СК показал кадры посадки украинских военнопленных в Ил-76 Политика, 21:54
СКА пятый раз в сезоне победил ЦСКА в матче КХЛ Спорт, 21:46
Операторам разрешат разрыв договора связи после трех месяцев без звонков Экономика, 21:33
«Торпедо» Ларионова стало шестым участником плей-офф КХЛ Спорт, 21:30
Мэр Невинномысска назвал любовь основной программой развития города Общество, 21:24
Кто не хочет долго ждать: новостройки, которые будут сданы в 2024 году РБК и ПИК, 21:22
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Матч чемпионата Бельгии по футболу переиграют из-за судейской ошибки Спорт, 21:20
Глава Евросовета отказался участвовать в выборах в Европарламент Политика, 21:17
Минюст признал иноагентами бизнесмена Потапенко и журналиста Трудолюбова Политика, 21:06
Почему в Азербайджане заговорили о выходе из Совета Европы Политика, 20:43
Путин заявил об отбитых контратаках в Соледаре Политика, 20:34
Вице-губернатор пригрозил Байдену вооруженными силами Техаса Политика, 20:15
Правительство ввело запрет на покупку иностранных бумаг на ИИС Инвестиции, 20:04