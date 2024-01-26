Россияне помогли аутсайдеру одержать победу в матче НХЛ

Егора Чинахова признали первой звездой встречи. 22-летний россиянин проводит лучший сезон в НХЛ. На счету форварда 21 очко. Для него этот сезон является третьим в НХЛ, ранее он не набирал более 14 очков

Егор Чинахов (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Калгари Флеймз» проиграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 2:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе хозяев шайбы забросили Маккензи Уигар (8-я минута) и Коннор Зари (15), у гостей — Егор Чинахов (3), Деймон Северсон (12), Александр Тексье (27), Дмитрий Воронков (54) и Адам Фантилли (59).

Чинахов также отметился голевой передачей. Его признали первой звездой встречи. 22-летний россиянин проводит лучший сезон в НХЛ. На счету форварда 21 очко. Для него этот сезон является третьим в НХЛ, ранее он не набирал более 14 очков.

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 28 из 30 бросков.

«Коламбус» на данный момент имеет наибольшее количество россиян в НХЛ — пять игроков. Клуб с 39 очками занимает предпоследнее место в Восточной конференции. При этом «Коламбус» имеет наименьшее количество побед на Востоке — 15. «Калгари» (47 очков) является 12-й из 16 команд в Западной конференции.