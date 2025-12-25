 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,5 x 3,6 2 2,65 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Египет ЮАР 1 1,9 x 3,1 2 5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,1 x 20 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

«Динамо» вырвало победу у чемпиона КХЛ в концовке матча

«Динамо» вырвало победу у «Локомотива» в концовке матча КХЛ
«Динамо» обыграло «Локомотив» со счетом 2:0. Забили Слепышев и Гусев
Антон Слепышев
Антон Слепышев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московское «Динамо» обыграло в Ярославле «Локомотив» в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ благодаря голу капитана Антона Слепышева.

Матч завершился со счетом 0:2. Слепышев открыл счет на 56-й минуте, набрав 300-е очко в КХЛ. На последней минуте Никита Гусев реализовал большинство.

Ворота гостей защищал Максим Моторыгин, он отразил 35 бросков.

«Динамо» второй раз в сезоне всухую победило «Локомотив».

Результаты других матчей:

«Барыс» — «Автомобилист» — 1:4;

«Лада» — «Трактор» — 1:6;

«Северсталь» — «Сочи» — 4:3 после овертайма;

«Торпедо» — ЦСКА — 2:3 после овертайма.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва ХК Локомотив Ярославль
Материалы по теме
«Шанхай Дрэгонс» прервал серию поражений в КХЛ победой над «Спартаком»
Спорт
Хоккеист КХЛ получил травму, врезавшись в борт в шпагате
Спорт
Лидер КХЛ вырвал победу у «Нефтехимика» в серии буллитов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 17:38
У бывшего ректора СПбГУП Запесоцкого прошел обыск по делу о хищении Политика, 22:06
«Динамо» вырвало победу у чемпиона КХЛ в концовке матча Спорт, 21:57
«Суспiльне» сообщил о взрывах в Днепре и Харькове Политика, 21:51
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Как подход к кибербезопасности на рынке становится технологичнее и гибче Отрасли, 21:37
На Воробьевых горах открыли заново построенный лыжный трамплин Общество, 21:37
Тутберидзе назвала проблемы, которые ждут Петросян на Олимпиаде Спорт, 21:34
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Белгородской области при атаке дронов пострадал водитель «Газели» Политика, 21:24
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Росавиация отменила ограничения на полеты в Израиль Общество, 21:13
Власти Иркутской области объявили о появлении у себя «трезвых сел» Общество, 21:08
В чем золотопромышленники видят ресурс для увеличения энергомощностей Отрасли, 21:07
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
20 видов спорта у дома: чем интересен квартал СОЮЗ у ВДНХ Недвижимость, 20:52