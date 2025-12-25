«Динамо» вырвало победу у чемпиона КХЛ в концовке матча
Московское «Динамо» обыграло в Ярославле «Локомотив» в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ благодаря голу капитана Антона Слепышева.
Матч завершился со счетом 0:2. Слепышев открыл счет на 56-й минуте, набрав 300-е очко в КХЛ. На последней минуте Никита Гусев реализовал большинство.
Ворота гостей защищал Максим Моторыгин, он отразил 35 бросков.
«Динамо» второй раз в сезоне всухую победило «Локомотив».
Результаты других матчей:
«Барыс» — «Автомобилист» — 1:4;
«Лада» — «Трактор» — 1:6;
«Северсталь» — «Сочи» — 4:3 после овертайма;
«Торпедо» — ЦСКА — 2:3 после овертайма.
