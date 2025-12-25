«Динамо» вырвало победу у чемпиона КХЛ в концовке матча

«Динамо» вырвало победу у «Локомотива» в концовке матча КХЛ

Антон Слепышев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московское «Динамо» обыграло в Ярославле «Локомотив» в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ благодаря голу капитана Антона Слепышева.

Матч завершился со счетом 0:2. Слепышев открыл счет на 56-й минуте, набрав 300-е очко в КХЛ. На последней минуте Никита Гусев реализовал большинство.

Ворота гостей защищал Максим Моторыгин, он отразил 35 бросков.

«Динамо» второй раз в сезоне всухую победило «Локомотив».

Результаты других матчей:

«Барыс» — «Автомобилист» — 1:4;

«Лада» — «Трактор» — 1:6;

«Северсталь» — «Сочи» — 4:3 после овертайма;

«Торпедо» — ЦСКА — 2:3 после овертайма.