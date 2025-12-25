Умер двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Джон Робертсон
Бывший футболист сборной Шотландии и двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов) в составе «Ноттингем Форест» Джон Робертсон умер в возрасте 72 лет, сообщила пресс-служба клуба.
Робертсон в 1979-м поучаствовал в победном голе команды в финале главного еврокубка с «Мальме» (1:0), а через год сам принес этот трофей клубу в решающем матче с «Гамбургом» (1:0).
Робертсон провел большую часть карьеры в «Ноттингем Форест», сыграл за клуб более 500 матчей, помог ей пройти путь от второго дивизиона до титула чемпиона Англии (1978).
Также на его счету Суперкубок УЕФА, два Кубка лиги и один Суперкубок Англии.
Тренер команды Брайан Клаф называл Робертсона «Пикассо нашей игры», отмечает Reuters.
В сборной Шотландии Робертсон сыграл 28 матчей.
