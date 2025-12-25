Умер двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Джон Робертсон

Джон Робертсон в 1970–1980-х годах помог «Ноттингем Форест» стать чемпионом Англии и дважды победить в главном еврокубке. Тренер команды называл его «Пикассо нашей игры»

Джон Робертсон (Фото: Frank Tewkesbury / Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images)

Бывший футболист сборной Шотландии и двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов) в составе «Ноттингем Форест» Джон Робертсон умер в возрасте 72 лет, сообщила пресс-служба клуба.

Робертсон в 1979-м поучаствовал в победном голе команды в финале главного еврокубка с «Мальме» (1:0), а через год сам принес этот трофей клубу в решающем матче с «Гамбургом» (1:0).

Робертсон провел большую часть карьеры в «Ноттингем Форест», сыграл за клуб более 500 матчей, помог ей пройти путь от второго дивизиона до титула чемпиона Англии (1978).

Также на его счету Суперкубок УЕФА, два Кубка лиги и один Суперкубок Англии.

Тренер команды Брайан Клаф называл Робертсона «Пикассо нашей игры», отмечает Reuters.

В сборной Шотландии Робертсон сыграл 28 матчей.