Спорт⁠,
0

Три очка 18-летнего Жаровского помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Амур»

«Салават Юлаев» переиграл «Амур» в КХЛ благодаря трем очкам Жаровского
«Салават Юлаев» победил «Амур» в Уфе со счетом 4:2. 18-летний нападающий Александр Жаровский забросил шайбу и сделал две передачи
Александр Жаровский
Александр Жаровский (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Игра, состоявшаяся в Уфе, завершилась со счетом 4:2.

Хозяева открыли счет уже на 7-й минуте — отличился Егор Сучков. «Амур» смог сравнять счет во втором периоде усилиями Ярослава Дыбленко, но еще до перерыва уфимцы вновь вышли вперед, забросив шайбу в большинстве — гол на счету Девина Броссо.

В третьем периоде гости вновь сравняли счет, однако «Салават Юлаев» закрепил успех шайбами Александра Жаровского и Джека Родуолда.

18-летний Жаровский также записал на свой счет две голевые передачи. Он лучший снайпер и бомбардир «Салавата Юлаева».

В предыдущем матче 23 декабря «Салават Юлаев» проиграл дома «Амуру» со счетом 2:4.

«Амур» занимает седьмую строчку в Восточной конференции, «Салават Юлаев» — восьмой.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев ХК Амур
