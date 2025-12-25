Три очка 18-летнего Жаровского помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Амур»
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Игра, состоявшаяся в Уфе, завершилась со счетом 4:2.
Хозяева открыли счет уже на 7-й минуте — отличился Егор Сучков. «Амур» смог сравнять счет во втором периоде усилиями Ярослава Дыбленко, но еще до перерыва уфимцы вновь вышли вперед, забросив шайбу в большинстве — гол на счету Девина Броссо.
В третьем периоде гости вновь сравняли счет, однако «Салават Юлаев» закрепил успех шайбами Александра Жаровского и Джека Родуолда.
18-летний Жаровский также записал на свой счет две голевые передачи. Он лучший снайпер и бомбардир «Салавата Юлаева».
В предыдущем матче 23 декабря «Салават Юлаев» проиграл дома «Амуру» со счетом 2:4.
«Амур» занимает седьмую строчку в Восточной конференции, «Салават Юлаев» — восьмой.
