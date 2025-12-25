Чемпионка Бразилии по гимнастике среди юниорок умерла от рака в 18 лет

Чемпионка Бразилии по художественной гимнастике среди юниорок умерла от рака

Изабель Марциняк боролась с лимфомой Ходжкина, пишет Globo

Изабель Марциняк (Фото: Пресс‑служба Федерации гимнастики штата Парана )

Бразильская гимнастка Изабель Марциняк скончалась в возрасте 18 лет, сообщила пресс‑служба Федерации гимнастики штата Парана в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«С глубокой скорбью федерация объявляет о смерти гимнастки Изабель Марциняк. В этот тяжелый момент мы выражаем соболезнования ее семье, друзьям, товарищам по команде, тренерам и всему гимнастическому сообществу», — говорится в сообщении.

Globo пишет, что у гимнастки была лимфома Ходжкина.

Марциняк выступала за титулованный клуб «Агир», в 2021 году завоевала золото чемпионата Бразилии в индивидуальном многоборье среди юниорок.