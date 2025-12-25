Футболист ЦСКА упрекнул пресс-службу сборной за ошибку в его имени

Круговой упрекнул пресс-службу сборной России за ошибку в его имени

Данил Круговой, которого пресс-служба сборной в одном из постов назвала Даниилом, выразил надежду, что к 2026 году в команде наконец-то запомнят его имя

Данил Круговой (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press )

Защитник ЦСКА Данил Круговой раскритиковал пресс-службу сборной России по футболу, которая допустила ошибку в его имени. В телеграм-канале сборной ранее опубликовали пост, в котором футболист был назван Даниилом.

В публикации пресс-служба сборной подводила итоги года и отметила Кругового как лидера по количеству выигранных единоборств (51) и одного из лидеров по числу голевых передач (вместе с Иваном Сергеевым — по три).

«Надеюсь, в сборной России к 2026 году запомнят, что я Данил, а не Даниил», — написал Круговой в своем телеграм-канале.

Позднее пост в канале сборной был исправлен.

В 2025 году 27-летний защитник провел семь игр за сборную России.