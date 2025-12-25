Тренер назвал задачи Коростелева и Непряевой на «Тур де Ски»
Главная задача для Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на стартующей в Италии многодневке «Тур де Ски» — набраться опыта и по возможности показать хорошие результаты, заявил Vseprosport тренер сборной России Егор Сорин.
Лыжники ранее получили нейтральный статус от международной федерации (FIS) и успели выступить на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
«У Дарьи и Савелия все отлично, готовятся к «Тур де Ски». Насколько это было возможно, они уже адаптировались к условиям, в которых им предстоит стартовать», — отметил Сорин.
По его словам, у россиян на «Тур де Ски» «нет каких-то жестких целей или рамок».
«Тур де Ски» пройдет c 28 декабря по 4 января в Италии, в рамках соревнований запланировано шесть гонок.
Коростелев и Непряева в Давосе не смогли попасть в четвертьфиналы спринтерских гонок, а в «разделках» показали 25-й и 20-й результат соответственно, но завоевали по четыре квоты на Олимпиаду в Италии.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах