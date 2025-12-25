 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Тренер назвал задачи Коростелева и Непряевой на «Тур де Ски»

Сорин: у Коростелева и Непряевой нет каких-то жестких целей на «Тур де Ски»
Сюжет
Олимпиада-2026
«Тур де Ски» стартует 28 декабря в Италии. Коростелев и Непряева уже адаптировались к условиям и, по словам тренера Сорина, должны в основном «набраться опыта» в гонках
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Главная задача для Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на стартующей в Италии многодневке «Тур де Ски» — набраться опыта и по возможности показать хорошие результаты, заявил Vseprosport тренер сборной России Егор Сорин.

Лыжники ранее получили нейтральный статус от международной федерации (FIS) и успели выступить на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

«У Дарьи и Савелия все отлично, готовятся к «Тур де Ски». Насколько это было возможно, они уже адаптировались к условиям, в которых им предстоит стартовать», — отметил Сорин.

По его словам, у россиян на «Тур де Ски» «нет каких-то жестких целей или рамок».

«Тур де Ски» пройдет c 28 декабря по 4 января в Италии, в рамках соревнований запланировано шесть гонок.

Коростелев и Непряева в Давосе не смогли попасть в четвертьфиналы спринтерских гонок, а в «разделках» показали 25-й и 20-й результат соответственно, но завоевали по четыре квоты на Олимпиаду в Италии.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
лыжи Савелий Коростелев Дарья Непряева
