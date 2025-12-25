Порванную футболку Марадоны продали на аукционе за $179 тыс.
Порванную футболку аргентинского нападающего Диего Марадоны продали за $179 тыс. ($145 тыс. без учета комиссии) на аукционе Matchday Football Auctions, сообщается на сайте организации.
В этой футболке Марадона сыграл за «Барселону» в финале Кубка Испании 1984 года против «Атлетика» из Бильбао (0:1). После матча на поле началась драка, в которой футболисту и порвали экипировку.
Как указано в описании лота, футболку нашла в раздевалке сотрудница клуба, собиравшая форму для стирки, она не смогла ее починить и оставила на память, а потом передала владельцу бара, куда часто ходили сотрудники «Барселоны». Его сын решил выставить ее на аукцион.
С учетом комиссии 23% футболка была продана за $179 тыс. Она стала самой дорогой клубной футболкой Марадоны, проданной на аукционе, отмечает Mundo Deportivo.
Марадона — чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины, играл за «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи» и «Севилью», был тренером сборной страны и других команд.
