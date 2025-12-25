Вратарь «Динамо» вошел в десятку лучших молодых голкиперов вне топ-5 лиг
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг самых перспективных вратарей не старше 20 лет, выступающих за пределами Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. В рейтинг вошел голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов.
19-летний Расулов разделил девятую строчку со швейцарским вратарем Гентритом Муслией из клуба «Виль» (выступающий во втором дивизионе). Возглавил список шведский голкипер Симон Эрикссон («Эльфсборг»).
Воспитанник академии «Динамо» Расулов дебютировал за основную команду в августе 2025 года, сыграв в матче Кубка России против «Крыльев Советов». В игре, завершившейся в основное время со счетом 0:0, молодой вратарь сохранил свои ворота «сухими», а поражение (0:3) случилось уже в серии послематчевых пенальти.
На его счету уже семь матчей в РПЛ и Кубке России, в четырех из которых ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.
«Динамо» по итогам 18 туров РПЛ занимает десятое место, набрав 21 очко (пять побед, шесть ничьих, семь поражений).
