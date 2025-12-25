 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Спорт
0

Карпин и Сафонов подвели итоги года за приготовлением оливье

Карпин и Сафонов приготовили оливье и обсудили футбольный год для сборной России
Главный тренер сборной России и вратарь французского ПСЖ приготовили оливье и обсудили сборную. Карпин заявил, что игроки его впечатлили своим рвением
Валерий Карпин и Матвей Сафонов
Валерий Карпин и Матвей Сафонов (Фото: Телеграм-канал сборной России по футболу (t.me/teamrussia))

Сборная России по футболу в социальных сетях опубликовала новогодний видеоролик, на котором главный тренер Валерий Карпин и вратарь Матвей Сафонов приготовили салат оливье и обсудили итоги уходящего года.

«В 2025 году меня впечатлила сборная России, честно говорю. Именно футболисты, ребята впечатлили своим рвением, отношением к играм в сборной. У меня удовлетворение полное», — отметил главный тренер.

Он отметил, что у россиян в этом году были соперники, с которыми было интересно играть.

Карпин ответил Сафонову на вопрос, почему в сборную в этом году было вызвано почти 60 новых игроков: «Команда в целом не застаивается. <...> И это, опять же, подстегивает, наверное, футболистов, которые уже поиграли в сборной».

Сафонов, играющий второй сезон в ПСЖ, признался, что, возвращаясь в Париж после отпуска в России, понял, что «чувствует себя уже как дома».

Сборная России завершила 2025 год на 33-м месте в рейтинге ФИФА.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года, завоевав за этот период шесть трофеев. В этом сезоне он начал играть за клуб только в декабре и помог ПСЖ победить в Межконтинентальном кубке, отразив четыре пенальти из пяти.

Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
Матвей Сафонов Валерий Карпин Футбол ПСЖ сборная России по футболу
Валерий Карпин фото
Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
