Карпин и Сафонов подвели итоги года за приготовлением оливье
Сборная России по футболу в социальных сетях опубликовала новогодний видеоролик, на котором главный тренер Валерий Карпин и вратарь Матвей Сафонов приготовили салат оливье и обсудили итоги уходящего года.
«В 2025 году меня впечатлила сборная России, честно говорю. Именно футболисты, ребята впечатлили своим рвением, отношением к играм в сборной. У меня удовлетворение полное», — отметил главный тренер.
Он отметил, что у россиян в этом году были соперники, с которыми было интересно играть.
Карпин ответил Сафонову на вопрос, почему в сборную в этом году было вызвано почти 60 новых игроков: «Команда в целом не застаивается. <...> И это, опять же, подстегивает, наверное, футболистов, которые уже поиграли в сборной».
Сафонов, играющий второй сезон в ПСЖ, признался, что, возвращаясь в Париж после отпуска в России, понял, что «чувствует себя уже как дома».
Сборная России завершила 2025 год на 33-м месте в рейтинге ФИФА.
Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года, завоевав за этот период шесть трофеев. В этом сезоне он начал играть за клуб только в декабре и помог ПСЖ победить в Межконтинентальном кубке, отразив четыре пенальти из пяти.
