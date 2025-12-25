В клубе РПЛ допустили уход лучшего бомбардира в другую команду
«Пари НН» предложил уругвайскому нападающему Хуану Боселли новый контракт, но к нему проявляют интерес сразу несколько российских команд, заявил «Матч ТВ» гендиректор нижегородского клуба РПЛ Виталий Карасев.
Боселли играет за «Пари НН» с сентября 2023 года, его контракт истекает летом. В этом сезоне он забил 10 мячей в 20 матчах, в том числе семь раз отличился в РПЛ и является восьмым бомбардиром турнира.
«На сегодняшний момент Хуан — наш игрок, мы его ждем 13 января в Турции на сборе. Что будет после 13‑го числа — посмотрим. Боселли — наш лидер, он провел хорошую первую половину сезона. От его представителей я слышал, что Хуан хотел бы пойти на повышение, сделать новый шаг для себя», — сказал Карасев.
Гендиректор клуба отметил, что Боселли пока не отказался продлевать контракт и нижегородцы попытаются сохранить форварда в составе.
«Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов
Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии
Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы
Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах
Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая