Спорт⁠,
0

В клубе РПЛ допустили уход лучшего бомбардира в другую команду

В «Пари НН» допустили уход лучшего бомбардира Боселли в другую команду
У Хуана Боселли летом истекает контракт с «Пари НН», за который он в этом сезоне забил 10 мячей в 20 матчах. Гендиректор клуба сообщил, что игрок рассматривает возможность «пойти на повышение» в другую команду
Хуан Боселли
Хуан Боселли (Фото: Официальный сайт ФК «‎Пари НН» )

«Пари НН» предложил уругвайскому нападающему Хуану Боселли новый контракт, но к нему проявляют интерес сразу несколько российских команд, заявил «Матч ТВ» гендиректор нижегородского клуба РПЛ Виталий Карасев.

Боселли играет за «Пари НН» с сентября 2023 года, его контракт истекает летом. В этом сезоне он забил 10 мячей в 20 матчах, в том числе семь раз отличился в РПЛ и является восьмым бомбардиром турнира.

«На сегодняшний момент Хуан — наш игрок, мы его ждем 13 января в Турции на сборе. Что будет после 13‑го числа — посмотрим. Боселли — наш лидер, он провел хорошую первую половину сезона. От его представителей я слышал, что Хуан хотел бы пойти на повышение, сделать новый шаг для себя», — сказал Карасев.

Гендиректор клуба отметил, что Боселли пока не отказался продлевать контракт и нижегородцы попытаются сохранить форварда в составе.

«Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Пари Нижний Новгород
