Усик вернулся на первое место в рейтинге лучших боксеров The Ring

Усик занял первую строчку обновленного рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории вместо завершившего карьеру Кроуфорда. Бивол и Бетербиев — на четвертом и пятом местах соответственно

Александр Усик (Фото: Daniel Hambury / EPA / ТАСС)

Украинский боксер Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии издания The Ring.

Прежний лидер рейтинга P4P, непобежденный американский чемпион Теренс Кроуфорд, завершил карьеру в декабре.

Усик уже возглавлял этот список с мая 2024 по сентябрь 2025 года. В его активе — титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и журнала The Ring.

В обновленном рейтинге на втором месте расположился японец Наоя Иноуэ, на третьем — американец Джесси Родригес.

Российские боксеры также представлены в топ-5: абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол занимает четвертую строчку, а его соотечественник, бывший абсолютный чемпион Артур Бетербиев, — пятую.

Усик является действующим чемпионом мира в тяжелом весе и непобежденным профессионалом (24 победы, 15 из них — нокаутом).

Бывший российский чемпион WBA и IBF Мурат Гассиев, в 2023 году получивший гражданство Армении, занял десятое место в обновленном рейтинге тяжеловесов.