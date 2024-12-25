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Прощание с погибшим баскетболистом Тиммой пройдет в Риге 27 декабря

Бывший муж певицы Седоковой был найден мертвым в Москве 17 декабря. Его тело доставили в Ригу в среду, церемония прощания пройдет в пятницу
Янис Тимма
Янис Тимма (Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images)

Тело бывшего баскетболиста «Зенита», «Химок» и УНИКСа Яниса Тиммы, который погиб в Москве 17 декабря, доставили в Ригу, прощание со спортсменом пройдет 27 декабря. Об этом пишет Delfi со ссылкой на первую жену Тиммы Сану Ошу.

Друг Тиммы Мартиньш Лаува сообщил, что вернуть его тело на родину к католическому Рождеству удалось благодаря участию большого количества людей и ведомств, в том числе латвийского посольства в Москве, МВД, МИДа и Национального баскетбольного союза.

Тело Тиммы нашли в подъезде жилого дома в центре Москвы. По предварительной информации, он покончил с собой.

За несколько дней до смерти у баскетболиста завершился развод с украинской певицей, бывшей солисткой группы «ВИА Гра» Анной Седоковой.

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Анна Сатдинова
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