ЦСКА подписал 16-летнего Роланда Шивеоби, забившего 40 голов за сезон в ЮФЛ

ЦСКА подписал 16-летнего футболиста, забившего 40 голов за сезон в ЮФЛ

Роланд Шивеоби записал на свой счет 40 голов в 30 матчах за юношескую команду «Витязя» в прошлом сезоне и стал лучшим бомбардиром ЮФЛ-2

Роланд Шивеоби (Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА)

Московский ЦСКА объявил о подписании профессионального контракта с 16-летним российским нападающим Роландом Шивеоби.

Шивеоби в составе «Витязя» стал лучшим игроком турнира победителей межрегиональных юношеских футбольных лиг (МЮФЛ) и лучшим бомбардиром ЮФЛ-2 «Центр».

В прошедшем сезоне ЮФЛ-2 Шивеоби забил 40 мячей и отдал 13 голевых передач в 30 матчах за «Витязь».

Шивеоби в октябре говорил «Спорт-Экпрессу», что его были готовы забрать в старшую команду на турнир победителей, но он отказался, а в следующем сезоне рассчитывает выступать в Молодежной лиге.