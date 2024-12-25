ЦСКА подписал 16-летнего футболиста, забившего 40 голов за сезон в ЮФЛ
Московский ЦСКА объявил о подписании профессионального контракта с 16-летним российским нападающим Роландом Шивеоби.
Шивеоби в составе «Витязя» стал лучшим игроком турнира победителей межрегиональных юношеских футбольных лиг (МЮФЛ) и лучшим бомбардиром ЮФЛ-2 «Центр».
В прошедшем сезоне ЮФЛ-2 Шивеоби забил 40 мячей и отдал 13 голевых передач в 30 матчах за «Витязь».
Шивеоби в октябре говорил «Спорт-Экпрессу», что его были готовы забрать в старшую команду на турнир победителей, но он отказался, а в следующем сезоне рассчитывает выступать в Молодежной лиге.
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