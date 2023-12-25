Дзюба спел песню «Ленинграда» про «Зенит»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба исполнил песню о петербургском «Зените» на дне рождении своей супруги

Артем Дзюба (Фото: Анатолий Медведь / ТАСС)

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба спел песню группы «Ленинград» «В Зените». Футболист опубликовал видео на своем аккаунте в Instagram (соцсеть принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

Дзюба исполнил песню на дне рождении своей супруги Кристины. На видео нападающий поет строки, в которых есть слова: «Это наша команда. Сине‑бело‑голубое небо — Питер».

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Представитель футболиста Леонид Гольдман заявил, что не понимает «почему это вызвало такой резонанс». «Не понимаю, почему это вызвало такой резонанс. Каждую песню теперь будем комментировать? В этом нет смысла, я так делать не хочу», — приводит слова Гольдмана «СЭ».

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Вместе с петербургской командой футболист четырежды стал чемпионом России.

В нынешнем сезоне 35‑летний Дзюба в составе «железнодорожников» отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 20 играх всех турниров.