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Дзюба спел песню «Ленинграда» про «Зенит»

Дзюба спел песню «Ленинграда» про «Зенит»
Форвард «Локомотива» Артем Дзюба исполнил песню о петербургском «Зените» на дне рождении своей супруги
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Анатолий Медведь / ТАСС)

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба спел песню группы «Ленинград» «В Зените». Футболист опубликовал видео на своем аккаунте в Instagram (соцсеть принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

Дзюба исполнил песню на дне рождении своей супруги Кристины. На видео нападающий поет строки, в которых есть слова: «Это наша команда. Сине‑бело‑голубое небо — Питер».

Дзюба спел песню «Ленинграда» про «Зенит»
Video

Представитель футболиста Леонид Гольдман заявил, что не понимает «почему это вызвало такой резонанс». «Не понимаю, почему это вызвало такой резонанс. Каждую песню теперь будем комментировать? В этом нет смысла, я так делать не хочу», — приводит слова Гольдмана «СЭ».

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Вместе с петербургской командой футболист четырежды стал чемпионом России.

В нынешнем сезоне 35‑летний Дзюба в составе «железнодорожников» отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 20 играх всех турниров.

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Теги
Альвина Цаканян
Футбол чемпионат России ФК Локомотив Москва ФК Зенит Артём Дзюба группа «Ленинград»
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