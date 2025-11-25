 Перейти к основному контенту
«Балтика» выбила «Торпедо» из Кубка России

Калининградский клуб вышел во второй этап 1/4 финала «пути регионов»
Фото: телеграм-канал ФК «Балтика»
Фото: телеграм-канал ФК «Балтика»

Футболисты калининградской «Балтики» одержали первую победу в плей-офф «пути регионов» «Фонбет» — Кубка России, обыграв в матче первого этапа четвертьфинала московское «Торпедо» из Первой лиги.

Голы забили Андрей Мендель (19-я минута) и Чинонсо Оффор (71).

Матчи второго этапа 1/4 финала пройдут в марте 2026 года.

В первом этапе 1/4 финала в «пути регионов» также играют «КАМАЗ» — «Крылья Советов», «Арсенал» (Тула) — «Рубин» и «Нефтехимик» — «Ростов».

Кубок России снова проходит по схеме, аналогичной киберспорту, с верхней («путь РПЛ») и нижней («путь регионов») сетками плей-офф и выбыванием после двух поражений. На групповом этапе клубы РПЛ сыграли друг с другом по два матча. Первые две команды из каждой группы вышли в верхнюю сетку плей-офф, третья — в «путь регионов», четвертая вылетела с турнира.

В «пути регионов» свои выступления в Кубке России начали клубы из Первой лиги и ниже.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Кубок России по футболу ФК Балтика ФК Торпедо Москва
