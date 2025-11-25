Чемпион мира доказал попадание допинга в организм случайным вдыханием

Чемпиона мира в прыжках в длину Ван Цзянаня из Китая оправдали в применении допинга из-за того, что он случайно вдохнул запрещенный тербуталин в больнице, где сопровождал больного члена семьи

Ван Цзянань (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Чемпион мира в прыжках в длину 2022 года китаец Ван Цзянань признан невиновным в употреблении допинга, он смог доказать, что случайно вдохнул запрещенное вещество. Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

В допинг-пробе спортсмена, взятой 1 ноября 2024 года во внесоревновантельный период, был обнаружен запрещенный тербуталин. Однако Антидопинговое агентство Китая (CHINADA) установило отсутствие вины или халатности спортсмена в данном нарушении, и, следовательно, срок дисквалификации не был назначен.

Расследование CHINADA выявило, что положительный результат допинг-теста 29-летнего Ван Цзянаня вызван пассивным вдыханием частиц препарата, распыленных в воздухе, когда спортсмен сопровождал члена семьи, проходившего небулайзерную терапию (специальный прибор преобразует лекарственное средство в мелкодисперсный аэрозоль для вдыхания. — РБК) в местной больнице 31 октября и 1 ноября 2024 года.

AIU был уведомлен о решении CHINADA 20 марта 2025 года и с тех пор провел собственное расследование. «После тщательного расследования AIU решил не подавать апелляцию на решение CHINADA», — сказал председатель организации Дэвид Хоуман.

Ван Цзянань завоевал золото на ЧМ-2022 по легкой атлетике в Орегоне, был бронзовым призером ЧМ-2015 в Пекине. На Олимпиаде в Париже он занял восьмое место, в Токио не попал в финал, в Рио-де-Жанейро был пятым.