Карпин заявил, что больше не будет совмещать работу в сборной и в клубе

Карпин о совмещении постов в сборной России и клубе: «Эту тему для себя закрыл»
Ранее в ноябре Карпин покинул должность главного тренера московского «Динамо»
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Валерий Карпин не собирается больше совмещать работу в сборной России и в каком-нибудь клубе. Об этом главный тренер национальной команды рассказал в эфире «Россия 24».

«Пока тренер сборной — да, [тему о совмещении] уже закрыл», — сказал Карпин в ответ на соответствующий вопрос.

Карпин 17 ноября объявил, что принял решение покинуть московское «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. Команду он возглавлял с начала нынешнего сезона, первый круг РПЛ «бело-голубые» завершили только на десятом месте.

По словам Карпина, мысль об уходе из «Динамо» его впервые посетила перед ноябрьским сбором национальной команды. «После матча с «Акроном» (8 ноября. — РБК). И уже сформировалась окончательно. <...> Прошла ночь после игры со сборной Чили (0:2, 15 ноября), сутки в Москве и после этого принял такое решение. Прежде всего результаты матчей в «Динамо» повлияли на это решение», — добавил Карпин.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Персоны
Иван Витченко
Футбол Валерий Карпин сборная России по футболу ФК Динамо Москва
Валерий Карпин
Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
