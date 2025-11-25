Карпин заявил, что больше не будет совмещать работу в сборной и в клубе
Валерий Карпин не собирается больше совмещать работу в сборной России и в каком-нибудь клубе. Об этом главный тренер национальной команды рассказал в эфире «Россия 24».
«Пока тренер сборной — да, [тему о совмещении] уже закрыл», — сказал Карпин в ответ на соответствующий вопрос.
Карпин 17 ноября объявил, что принял решение покинуть московское «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. Команду он возглавлял с начала нынешнего сезона, первый круг РПЛ «бело-голубые» завершили только на десятом месте.
По словам Карпина, мысль об уходе из «Динамо» его впервые посетила перед ноябрьским сбором национальной команды. «После матча с «Акроном» (8 ноября. — РБК). И уже сформировалась окончательно. <...> Прошла ночь после игры со сборной Чили (0:2, 15 ноября), сутки в Москве и после этого принял такое решение. Прежде всего результаты матчей в «Динамо» повлияли на это решение», — добавил Карпин.
