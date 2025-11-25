Российский шахматист отобрался на турнир претендентов
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко занял третье место на Кубке мира по шахматам, который проходит в Гоа.
В поединке за бронзу россиянин победил Нодирбека Якуббоева из Узбекистана со счетом 2:0.
Победитель Кубка мира, а также занявшие второе и третье места получают право сыграть в турнире претендентов на шахматную корону в 2026 году. Таким образом, 23-летний Есипенко завоевал путевку в турнир претендентов.
В финале Кубка мира играют китаец Вэй И и Жавохир Синдаров из Узбекистана. Счет пока 1:1, они продолжат борьбу на тай-брейке 26 ноября.
Победитель Кубка мира получит также $120 тыс. призовых, финалист — $85 тыс. Есипенко достались $60 тыс.
Чемпионом мира по шахматах сейчас является индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу.
