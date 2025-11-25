Аутсайдер КХЛ обменял призера Олимпиады в «Торпедо»
Обладатель Кубка Гагарина, серебряный призер Олимпийских игр Владимир Ткачев перешел в результате обмена из новосибирской «Сибири» в «Торпедо». Об этом сообщила пресс-служба нижегородского клуба КХЛ.
Взамен «Сибирь» получила денежную компенсацию, а также нападающих Михаила Абрамова и Антона Косолапов.
32-летний Ткачев в нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ набрал 13 (5+8) очков в 30 матчах. На счету 24-летнего Абрамова 7 (5+2) очков в 17 играх, 22-летнего Коcолапова — две игры без набранных очков.
Ткачев — обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» (2018), серебряный призер Олимпиады-2022 и бронзовый призер чемпионата мира 2017 года.
«Сибирь» сейчас занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 очков в 30 матчах. «Торпедо» расположилась на четвертом месте на Западе с 41 очком в 31 встрече.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили