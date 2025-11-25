 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Аутсайдер КХЛ обменял призера Олимпиады в «Торпедо»

«Сибирь» обменяла Владимира Ткачева в «Торпедо»
Обладатель Кубка Гагарина Владимир Ткачев продолжит карьеру в Нижнем Новгороде
Владимир Ткачев
Владимир Ткачев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Обладатель Кубка Гагарина, серебряный призер Олимпийских игр Владимир Ткачев перешел в результате обмена из новосибирской «Сибири» в «Торпедо». Об этом сообщила пресс-служба нижегородского клуба КХЛ.

Взамен «Сибирь» получила денежную компенсацию, а также нападающих Михаила Абрамова и Антона Косолапов.

32-летний Ткачев в нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ набрал 13 (5+8) очков в 30 матчах. На счету 24-летнего Абрамова 7 (5+2) очков в 17 играх, 22-летнего Коcолапова — две игры без набранных очков.

Ткачев — обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» (2018), серебряный призер Олимпиады-2022 и бронзовый призер чемпионата мира 2017 года.

«Сибирь» сейчас занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 очков в 30 матчах. «Торпедо» расположилась на четвертом месте на Западе с 41 очком в 31 встрече.

