Баскетбольный ЦСКА подписал контракт с шестикратным чемпионом Сербии

Сербский центровой Лука Митрович будет выступать за российский клуб до конца сезона

Лука Митрович (Фото: телеграм-канал БК ЦСКА)

Сербский центровой Лука Митрович подписал контракт с ЦСКА. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Соглашение с 32-летним баскетболистом действует до окончания нынешнего сезона.

Митрович ранее выступал за сербские «Хемофарм» и «Црвену звезду», немецкий «Брозе Бамберг», испанские «Мурсию» и «Манресу», израильский «Хапоэль» (Иерусалим) и черногорскую «Будучность».

В составе «Црвены звезды» Митрович стал пятикратным чемпионом Адриатической лиги, шестикратным чемпионом Сербии и восьмикратным обладателем Кубка Сербии.

В минувшем сезоне он провел за белградский клуб 25 матчей Евролиги (в среднем 5,6 очка и 2,9 подбора) и 27 игр в Адриатической лиге (6,9 очка и 4,2 подбора).