Призер ЧМ из России назвала решение перейти в Данию «ахиллесовой пятой»

Софья Торуп (Просвирнова) сообщила, что не выступит на Олимпиаде-2026. По словам спортсменки, когда она решила выступать за Данию, то сразу знала, что не успеет получить гражданство к Играм

Софья Торуп (Фото: SCS / Soenar Chamid / Global Look Press)

Пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку, россиянка Софья Торуп (в девичестве — Просвирнова), которая теперь выступает в конькобежном спорте за Данию, сообщила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что не выступит на Олимпийских играх 2026 года.

Спортсменка в 2023 году объявила о решении сменить спортивное гражданство и перейти из шорт-трека в конькобежный спорт. Она замужем за датским конькобежцем Виктором Торупом. Торуп выполнила квалификационный норматив на Игры-2026 на дистанциях 500 м и 1500 м.

«Чем ближе Олимпийские игры, тем больше слухов и вопросов о моем участии. Я хочу сразу прояснить — меня не будет на Играх-2026. Когда я решила выступать за Данию, то знала, что не успею получить гражданство к Олимпиаде», — рассказала Торуп.

По словам 27-летней спортсменки, она переходила под флаг Дании не ради нового олимпийского шанса. «Я хотела представлять страну, где чувствую себя дома, где хочу строить свое будущее. Да, в итоге это решение стало моей «ахиллесовой пятой», но об этом я пока говорить не могу», — добавила она.

Просвирнова уже три раза принимала участие в Олимпиадах. В Сочи она была четвертой в эстафете, в Пхёнчхане — пятой на 500 м, а в Пекине ошиблась в смешанной эстафете и также осталась без наград. После Игр-2022 она даже делала паузу в карьере.

«Если честно, на отношение к Олимпиаде повлиял и мой прошлый олимпийский опыт. После 2022 года у меня были серьезные психологические проблемы. Об этом мало кто говорит, но, если у спортсмена есть реальный шанс выиграть олимпийскую медаль, то давление может быть огромным. Я связала всю свою самооценку с олимпийской медалью — и когда не выиграла ее, мне казалось, что я провалилась», — рассказала Торуп.

По ее словам, она поставила ментальное здоровье на первое место и пытается снова наслаждаться спортом. «Хочу обратиться к олимпийцам: заботьтесь друг о друге, спорт может быть очень жестоким. Не позволяйте Олимпиаде определять вашу ценность», — заключила спортсменка.

Просвирнова является пятикратной чемпионкой Европы, на ее счету два серебра и две бронзы на чемпионатах мира по шорт-треку.