 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов. 1-й этап Торпедо Балтика 1 5,1 x 3,6 2 1,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Наполи Карабах 1 1,26 x 6 2 10,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Ювентус 1 3,1 x 3,7 2 2,18 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Байер 1 1,23 x 6,5 2 11,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Барселона 1 2,33 x 4,05 2 2,8 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Локомотив Спартак 1 2,3 x 3,6 2 2,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Копенгаген Кайрат Алматы 1 1,3 x 5,2 2 10 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Тоттенхэм 1 1,35 x 5,1 2 8,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетико Интер Милан 1 2,25 x 3,5 2 3,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Бавария 1 2,17 x 3,6 2 3,2 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,4 x 59 2 3,05
Олимпиада-2026⁠,
0

Призер ЧМ из России назвала решение перейти в Данию «ахиллесовой пятой»

Российская конькобежка Торуп назвала решение перейти в Данию «ахиллесовой пятой»
Сюжет
Олимпиада-2026
Софья Торуп (Просвирнова) сообщила, что не выступит на Олимпиаде-2026. По словам спортсменки, когда она решила выступать за Данию, то сразу знала, что не успеет получить гражданство к Играм
Софья Торуп
Софья Торуп (Фото: SCS / Soenar Chamid / Global Look Press)

Пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку, россиянка Софья Торуп (в девичестве — Просвирнова), которая теперь выступает в конькобежном спорте за Данию, сообщила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что не выступит на Олимпийских играх 2026 года.

Спортсменка в 2023 году объявила о решении сменить спортивное гражданство и перейти из шорт-трека в конькобежный спорт. Она замужем за датским конькобежцем Виктором Торупом. Торуп выполнила квалификационный норматив на Игры-2026 на дистанциях 500 м и 1500 м.

«Чем ближе Олимпийские игры, тем больше слухов и вопросов о моем участии. Я хочу сразу прояснить — меня не будет на Играх-2026. Когда я решила выступать за Данию, то знала, что не успею получить гражданство к Олимпиаде», — рассказала Торуп.

По словам 27-летней спортсменки, она переходила под флаг Дании не ради нового олимпийского шанса. «Я хотела представлять страну, где чувствую себя дома, где хочу строить свое будущее. Да, в итоге это решение стало моей «ахиллесовой пятой», но об этом я пока говорить не могу», — добавила она.

Просвирнова уже три раза принимала участие в Олимпиадах. В Сочи она была четвертой в эстафете, в Пхёнчхане — пятой на 500 м, а в Пекине ошиблась в смешанной эстафете и также осталась без наград. После Игр-2022 она даже делала паузу в карьере.

«Если честно, на отношение к Олимпиаде повлиял и мой прошлый олимпийский опыт. После 2022 года у меня были серьезные психологические проблемы. Об этом мало кто говорит, но, если у спортсмена есть реальный шанс выиграть олимпийскую медаль, то давление может быть огромным. Я связала всю свою самооценку с олимпийской медалью — и когда не выиграла ее, мне казалось, что я провалилась», — рассказала Торуп.

По ее словам, она поставила ментальное здоровье на первое место и пытается снова наслаждаться спортом. «Хочу обратиться к олимпийцам: заботьтесь друг о друге, спорт может быть очень жестоким. Не позволяйте Олимпиаде определять вашу ценность», — заключила спортсменка.

Просвирнова является пятикратной чемпионкой Европы, на ее счету два серебра и две бронзы на чемпионатах мира по шорт-треку.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил о прекращении финансирования конфликта на Украине

Представители США и России встретились в Абу-Даби

Союзники США в ЕС знают не все о переговорах с Украиной — WP

Трамп планирует поговорить с Мадуро на фоне обострения — Axios

Мирный план США по Украине стал «унижением» для НАТО — Helsingin Sanomat

В МИД Украины рассказали, как переговоры с США едва не сорвались
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
конькобежцы смена гражданства Софья Торуп (Просвирнова)
Материалы по теме
CAS отклонил апелляцию конькобежки из России на недопуск к отбору на Игры
Спорт
Чемпионку России по шорт-треку отстранили за пропуск допинг-тестов
Спорт
Российский олимпийский чемпион в шорт-треке завершил карьеру
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 11:49 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 11:49
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
Вышла новая книга Алексея Иванова «Невьянская башня» Life, 12:02
Для этого не нужна степень MBA: простые практики управления Образование, 11:53
В Госдуме предложили ввести период охлаждения при продаже жилья Политика, 11:49
Экс-замминистра обороны Тимура Иванова признали банкротом Общество, 11:49
ИИ может предотвращать аварии на заводах. Почему он пока этого не делаетПодписка на РБК, 11:46
Самые яркие образы в карьере Туктамышевой Спорт, 11:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Президиум Верховного суда сократили с 13 до 11 судей Политика, 11:44
От идеи до практики: как запустить GenAI-трансформацию в IT-компании Тренды, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Сменившая гражданство России пловчиха лишилась 50% зарплаты в Казахстане Спорт, 11:42
Полицейский рассказал о ругани и матерщине судьи Тришкина Общество, 11:41
Как в России готовят кадровый резерв для технологического суверенитета Национальные проекты, 11:31
Кредитное бюро назвало регионы — лидеры по росту выдачи ипотеки в России Недвижимость, 11:30