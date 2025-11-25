Умер призер чемпионата СССР по футболу в составе «Спартака» Крестененко

Сергею Крестененко было 69 лет. В составе московского «Динамо» он был победителем Кубка СССР 1977 года

Сергей Крестененко (Фото: телеграм-канал ФК «Факел»)

Бывший футболист и тренер «Факела» Сергей Крестененко скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале воронежского клуба.

Там уточнили, что Крестененко умер вечером 24 ноября. Причины не названы.

Крестененко выступал за различные советские и российские клубы, в том числе за московские «Торпедо», «Динамо» и «Спартак». В составе «Динамо» он стал победителем Кубка СССР (1977), со «Спартаком» был серебряным призером чемпионата СССР (1981).

После завершения карьеры игрока Крестененко был главным тренером клубов «Автомобилист» (Воронеж), «Электроника» (Воронеж), «Локомотив» (Лиски), «Рудгормаш» (Воронеж) и «Факел». Также он входил в союз ветеранов «Факела».