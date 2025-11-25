 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов. 1-й этап Торпедо Балтика 1 5,1 x 3,6 2 1,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Наполи Карабах 1 1,26 x 6 2 10,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Ювентус 1 3,1 x 3,7 2 2,18 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Байер 1 1,23 x 6,5 2 11,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Барселона 1 2,33 x 4,05 2 2,8 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Локомотив Спартак 1 2,3 x 3,6 2 2,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Копенгаген Кайрат Алматы 1 1,3 x 5,2 2 10 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Тоттенхэм 1 1,35 x 5,1 2 8,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетико Интер Милан 1 2,25 x 3,5 2 3,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Бавария 1 2,17 x 3,6 2 3,2 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,4 x 59 2 3,05
Спорт⁠,
0

Умер призер чемпионата СССР по футболу в составе «Спартака» Крестененко

Сергею Крестененко было 69 лет. В составе московского «Динамо» он был победителем Кубка СССР 1977 года
Сергей Крестененко
Сергей Крестененко (Фото: телеграм-канал ФК «Факел»)

Бывший футболист и тренер «Факела» Сергей Крестененко скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале воронежского клуба.

Там уточнили, что Крестененко умер вечером 24 ноября. Причины не названы.

Крестененко выступал за различные советские и российские клубы, в том числе за московские «Торпедо», «Динамо» и «Спартак». В составе «Динамо» он стал победителем Кубка СССР (1977), со «Спартаком» был серебряным призером чемпионата СССР (1981).

После завершения карьеры игрока Крестененко был главным тренером клубов «Автомобилист» (Воронеж), «Электроника» (Воронеж), «Локомотив» (Лиски), «Рудгормаш» (Воронеж) и «Факел». Также он входил в союз ветеранов «Факела».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил о прекращении финансирования конфликта на Украине

Представители США и России встретились в Абу-Даби

Союзники США в ЕС знают не все о переговорах с Украиной — WP

Трамп планирует поговорить с Мадуро на фоне обострения — Axios

Мирный план США по Украине стал «унижением» для НАТО — Helsingin Sanomat

В МИД Украины рассказали, как переговоры с США едва не сорвались
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Факел ФК Динамо Москва
Материалы по теме
«Герой нашего футбола». На 100-м году умер Никита Симонян
Спорт
У бывшего футболиста «Балтики» и «Факела» умер сын
Спорт
«Локомотив» лишил «Факел» шансов на сохранение прописки в РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 11:49 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 11:49
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
Вышла новая книга Алексея Иванова «Невьянская башня» Life, 12:02
Для этого не нужна степень MBA: простые практики управления Образование, 11:53
В Госдуме предложили ввести период охлаждения при продаже жилья Политика, 11:49
Экс-замминистра обороны Тимура Иванова признали банкротом Общество, 11:49
ИИ может предотвращать аварии на заводах. Почему он пока этого не делаетПодписка на РБК, 11:46
Самые яркие образы в карьере Туктамышевой Спорт, 11:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Президиум Верховного суда сократили с 13 до 11 судей Политика, 11:44
От идеи до практики: как запустить GenAI-трансформацию в IT-компании Тренды, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Сменившая гражданство России пловчиха лишилась 50% зарплаты в Казахстане Спорт, 11:42
Полицейский рассказал о ругани и матерщине судьи Тришкина Общество, 11:41
Как в России готовят кадровый резерв для технологического суверенитета Национальные проекты, 11:31
Кредитное бюро назвало регионы — лидеры по росту выдачи ипотеки в России Недвижимость, 11:30