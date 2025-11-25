 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Самые яркие образы в карьере Туктамышевой

Семь самых ярких образов в карьере Туктамышевой
В карьере Елизаветы Туктамышевой было множество интересных программ. «РБК Спорт» вспомнил самые яркие образы фигуристки, которая объявила о завершении спортивной карьеры
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева (Фото: Global Look Press)

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила в интервью YouTube-каналу Виктора Кравченко, что официально завершила спортивную карьеру. В карьере Туктамышевой было множество интересных программ. «РБК Спорт» вспомнил самые яркие образы в карьере фигуристки.

Самые яркие образы Туктамышевой

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В сентябре 2019 года на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга Туктамышева выступала в брючном костюме с жилеткой, белой рубашке, красном галстуке и перчатках. Номер был в джазовом стиле под композиции Caravan и Bei mir bist du schoen от The Hot Sardines. Болельщики прозвали такой наряд формой бармена или официантки.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В произвольной программе сезона 2021/22 Туктамышева выступала в арабском стиле в купальнике цвета морской волны. Фигуристка каталась под композиции Arabia ливанской скрипачки Ханин Эль Алам и My Love... Music российского перкуссиониста Артема Узунова.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В показательном номере 2021 года фигуристка выступила под песню Sparkling Diamonds из мюзикла «Мулен Руж». Туктамышева вышла на лед в черном пиджаке и шляпке. Но в середине номера фигуристка скинула пиджак и шляпку, распустив волосы.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Туктамышева продемонстрировала блестящее зеленое платье в показательном номере под композицию Shallow из фильма «Звезда родилась».

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Одним из легендарных образов Туктамышевой является показательный номер под песню Toxic Бритни Спирс, в котором она срывает с себя одежду.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Она рассказывала, что этот номер придумал ее друг. «Идея мне сразу понравилась — ярко, со своими фишечками <...>. Этот номер наделал много шума, он многим нравится, и окончательно от него отказываться я не буду <...>. На негативные комментарии просто не реагирую, потому что позитивных — подавляющее большинство», — сказала в 2019 году Туктамышева в интервью изданию «Собака.ru».

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На чемпионате России-2020 Туктамышева во время показательных выступлений впервые представила зажигательный номер под песню Destination Calabria. Она надела китель, как в клипе на данный трек, а также использовала в выступлении саксофон и барабаны.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

После непопадания на Олимпиаду в Пекине Туктамышева создала новую короткую программу под композицию американской певицы Бейонсе Freedom. Она выступала с этой короткой программой в сезоне 2022/23.

Альвина Цаканян
фигурное катание Елизавета Туктамышева
