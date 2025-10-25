 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Глава РФС сообщил о готовности России принять Евро-2032

Глава РФС Дюков сообщил о готовности России принять Евро-2032
Италия и Турция в 2032 году должны провести чемпионат Европы по футболу. Глава итальянской топ-лиги в августе заявил, что его беспокоит судьба турнира, потому что только три арены в стране не находятся в плачевном состоянии
Александр Дюков
Александр Дюков (Фото: Global Look Press)

Россия готова принять чемпионат Европы 2032 года в том случае, если с ним не справится Италия. Об этом Sport24 заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«Россия всегда готова», — ответил Дюков на вопрос журналиста о том, сможет ли Россия принять Евро-2032 в случае неготовности Италии.

В Италии заявили о риске потерять Евро из-за «коматозного состояния» арен
Спорт
Эцио Симонелли

Президент итальянской Серии А (высший дивизион системы футбольных лиг Италии) Эцио Симонелли 25 августа заявил, что страна рискует потерять право на проведение чемпионата Европы по футболу в 2032 году, если срочно не займется модернизацией стадионов.

Симонелли добавил, что он согласен с президентом УЕФА Александром Чеферином, который в мае назвал ситуацию со стадионами в Италии «позором», а футбольную инфраструктуру страны — «худшей» среди крупнейших стран Европы.

Он отметил, что за последние 18 лет в Италии открыли всего шесть стадионов, из которых только три используются клубами Серии А, в то время как в остальной Европе появилось больше 220 арен. Глава итальянской лиги призвал упростить процесс согласования строительства.

Как отмечает агентство, у Италии нет даже десяти стадионов, готовых принять Евро. Только арены в Удине, Бергамо и Турине — новые или недавно реконструированы.

Евро-2032 Италия должна провести вместе с Турцией, где инфраструктура, напротив, почти полностью готова.

