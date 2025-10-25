Продлит ли «Локомотив» свой беспроигрышный рекорд в РПЛ. Интриги тура

«Зенит» сыграет у себя на поле с московским «Динамо», ЦСКА — с «Крыльями Советов», а «Локомотив» встретится с «Акроном». Главное о 13-м туре Российской премьер-лиги — в материале «РБК Спорт»

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

«Спартак» — «Оренбург»

Дата и время: 25 октября, 14:00

Место: «Лукойл Арена»

В прошлом туре футболисты «Спартака» сыграли вничью с «Ростовом» (1:1). В ходе матча защитник москвичей Срджан Бабич получил травму колена и был увезен с поля на носилках. Кроме того, защитник Александер Джику получил красную карточку. Так «Спартак» заработал уже третью красную карточку в первых таймах в этом чемпионате, повторив свой клубный антирекорд (в сезоне 2022/23 у команды также было три удаления в первых таймах).

В последнем матче группового этапа Кубка России против махачкалинского «Динамо» вернулся главный тренер москвичей Деян Станкович. Специалист с 19 сентября отбывал дисквалификацию за оскорбление судьи. Предстоящий матч в Российской премьер-лиге (РПЛ) станет для него первым после месячного отсутствия.

«Оренбург» также сыграл вничью в крайнем матче в премьер-лиге. Игра с «Крыльями Советов» завершилась со счетом 1:1, хотя команда из Оренбурга могла одержать победу, если бы не пропустила мяч в свои ворота на 85-й минуте. Но благодаря этому результату «Оренбург» прервал серию из четырех поражений в РПЛ.

В Кубке России «Оренбург» разгромно проиграл «Зениту» (0:6), не сумев ни разу поразить ворота соперника. Тем не менее команда вышла в четвертьфинал «пути РПЛ» турнира.

ЦСКА — «Крылья Советов»

Дата и время: 25 октября, 19:00

Место: «ВЭБ Арена»

На прошлой неделе «Крылья Советов» вырвали ничью в матче против «Оренбурга» (1:1). Единственный гол за самарцев забил Владимир Игнатенко на 85-й минуте встречи, что позволило клубу прервать свою трехматчевую серию поражений. В шестом матче группового этапа Кубка России игроки «Крыльев» не смогли забить московскому «Динамо», однако по итогам этапа они все же вышли в четвертьфинал «пути регионов».

Московский ЦСКА, в свою очередь, проиграл в дерби против «Локомотива» с разгромным счетом 0:3. В этом матче на воротах стоял Владислав Тороп, заменивший травмированного Игоря Акинфеева. После этого поражения клуб опустился на третье место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками, пропустив вперед «Локомотив» (первое место, 26 очков) и «Краснодар» (также 26 очков).

В последнем матче группового этапа Кубка России ЦСКА одержал победу над тольяттинским «Акроном» со счетом 3:2. Голы за армейцев забили Артем Шуманский (на 45-й минуте), Матвей Кисляк (78-я) и Алеррандро (82-я).

«Акрон» — «Локомотив»

Дата и время: 26 октября, 13:00

Место: «Мордовия Арена»

В 12-м туре РПЛ «Акрон» уступил «Пари НН» со счетом 0:1, а до этого сыграл вничью с «Зенитом» (1:1), благодаря голу Эдгара Севикяна на 36-й минуте. У тольяттинцев был шанс выйти вперед и, возможно, победить, но Артем Дзюба не реализовал пенальти, назначенный в компенсированное время ко второму тайму.

Также Дзюба отдал 20 пасов под удар с игры в текущем чемпионате России, лидируя в лиге по этому показателю, по данным Opta. В матче с нижегородцами 37-летний игрок установил личный рекорд за 4,5 года, сделав шесть таких передач.

В Кубке России «Акрон» проиграл московскому ЦСКА (2:3) и не смог выйти в четвертьфинал турнира.

Сейчас «Локомотив» демонстрирует рекордную для клуба беспроигрышную серию в РПЛ, насчитывающую 18 матчей. Предыдущий подобный рекорд был установлен в 2006 году, также с 18 играми без поражений.

В последнем матче премьер-лиги москвичи одержали уверенную победу в дерби над ЦСКА со счетом 3:0. В текущем сезоне РПЛ «Локо» набрал 16 из 18 возможных очков в матчах против команд из верхней половины турнирной таблицы (пять побед и одна ничья), что является лучшим показателем в лиге, сообщило Opta.

Также игроки московского клуба отличились уникальными достижениями. Дмитрий Воробьев стал вторым игроком XXI века, забивавшим в пяти московских дерби подряд. Он отличился во всех таких матчах в 2025 году. До него это удавалось лишь Дмитрию Сычеву (2005–2006).

Кроме того, 20-летний Алексей Батраков занял третье место в XXI веке среди игроков, забивших 10+ голов в двух сезонах до 21 года (14 голов в прошлом сезоне, 10 — в текущем). Ранее это делали лишь нападающий «Зенита» Александр Кержаков (2002, 2003) и форвард ЦСКА Жо (2006, 2007).

«Зенит» — «Динамо» Москва

Дата и время: 26 октября, 17:30

Место: «Газпром Арена»

Беспроигрышная серия петербургского «Зенита» достигла восьми матчей. Неделю назад команда Сергея Семака одержала уверенную победу над «Сочи» со счетом 3:0. Два гола были забиты с пенальти: отличились Густаво Мантуан (на 54-й минуте) и Андрей Мостовой (86-я). При этом в середине первого тайма у гостей был отменен гол Вендела после видеопросмотра. В концовке первого тайма из-за травмы поле покинул Матео Кассьерра.

На этой неделе в Кубке России петербургский клуб разгромно выиграл у «Оренбурга», забив шесть безответных мячей. В четвертьфинале турнира «Зенит» сыграет против «Динамо» (Москва).

Московское «Динамо» под руководством Валерия Карпина сыграло вничью с «Ахматом» — 2:2. Константин Тюкавин на последних минутах второго тайма сравнял счет и спас команду от поражения. Этот гол стал 50-м в карьере футболиста. Также в самом начале встречи полузащитник «Динамо» Даниил Фомин получил желтую карточку, из-за чего пропустит матч 13-го тура РПЛ.

В Кубке России на этой неделе «Динамо» «всухую победило «Крылья Советов» (4:0). 21-летний Ульви Бабаев стал героем матча, забросив дебютный гол и оформив хет-трик. В текущем розыгрыше Кубка он провел четыре игры, а в премьер-лиге забил один мяч.

«Краснодар» — «Рубин»

Дата и время: 26 октября, 19:45

Место: «Ozon Арена»

В последних трех матчах чемпионата футболисты «Краснодара» демонстрируют беспроигрышную серию. В прошлом туре команда одержала победу над махачкалинским «Динамо», забив два безответных мяча. Отличились Эдуард Сперцян на 43-й минуте и Виктор Са на 80-й. Сейчас команда Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков. За весь текущий сезон чемпионата краснодарцы пропустили всего семь мячей, что является вторым показателем в лиге после калининградской «Балтики» (6).

«Рубин» уступил «Балтике» со счетом 0:3. Однако до этого, в 11-м туре РПЛ, казанцы одержали победу над «Крыльями Советов» (2:0). Сейчас команда занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

В рамках Кубка России казанский «Рубин» одержал победу над грозненским «Ахматом» в серии пенальти со счетом 4:3, обеспечив себе выход в плей-офф «пути регионов». Исход серии решил нереализованный 11-метровый удар Рифата Жемалетдинова, который выступал за «Рубин» с 2016 по 2018 год.