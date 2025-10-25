 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 100 x 5,6 2 1,15 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 42 x 24 2 1,03 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 1,05 x 12,5 2 80 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Оренбург 1 1,3 x 5,8 2 9 Футбол Россия. Премьер-Лига Ростов Динамо Махачкала 1 1,75 x 3,5 2 5,1 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Крылья Советов 1 1,43 x 4,5 2 7,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Локомотив 1 4 x 4,05 2 1,8 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Юнайтед Брайтон 1 2,03 x 3,75 2 3,4 Футбол Италия. Серия А Наполи Интер Милан 1 3,3 x 3,2 2 2,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Динамо 1 1,55 x 4,3 2 5,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Балтика 1 4,15 x 3,35 2 1,95 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Рубин 1 1,53 x 4,2 2 6,2 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Продлит ли «Локомотив» свой беспроигрышный рекорд в РПЛ. Интриги тура

«Локомотив» повторил свой рекорд по беспроигрышной серии в РПЛ
«Зенит» сыграет у себя на поле с московским «Динамо», ЦСКА — с «Крыльями Советов», а «Локомотив» встретится с «Акроном». Главное о 13-м туре Российской премьер-лиги — в материале «РБК Спорт»
Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»
Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Фото: t.me/premierliga

«Спартак» — «Оренбург»

Дата и время: 25 октября, 14:00
Место: «Лукойл Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Спаратк"

В прошлом туре футболисты «Спартака» сыграли вничью с «Ростовом» (1:1). В ходе матча защитник москвичей Срджан Бабич получил травму колена и был увезен с поля на носилках. Кроме того, защитник Александер Джику получил красную карточку. Так «Спартак» заработал уже третью красную карточку в первых таймах в этом чемпионате, повторив свой клубный антирекорд (в сезоне 2022/23 у команды также было три удаления в первых таймах).

В последнем матче группового этапа Кубка России против махачкалинского «Динамо» вернулся главный тренер москвичей Деян Станкович. Специалист с 19 сентября отбывал дисквалификацию за оскорбление судьи. Предстоящий матч в Российской премьер-лиге (РПЛ) станет для него первым после месячного отсутствия.

«Оренбург» также сыграл вничью в крайнем матче в премьер-лиге. Игра с «Крыльями Советов» завершилась со счетом 1:1, хотя команда из Оренбурга могла одержать победу, если бы не пропустила мяч в свои ворота на 85-й минуте. Но благодаря этому результату «Оренбург» прервал серию из четырех поражений в РПЛ.

В Кубке России «Оренбург» разгромно проиграл «Зениту» (0:6), не сумев ни разу поразить ворота соперника. Тем не менее команда вышла в четвертьфинал «пути РПЛ» турнира.

ЦСКА — «Крылья Советов»

Дата и время: 25 октября, 19:00
Место: «ВЭБ Арена»

Фото: пресс-служба ФК ЦСКА

На прошлой неделе «Крылья Советов» вырвали ничью в матче против «Оренбурга» (1:1). Единственный гол за самарцев забил Владимир Игнатенко на 85-й минуте встречи, что позволило клубу прервать свою трехматчевую серию поражений. В шестом матче группового этапа Кубка России игроки «Крыльев» не смогли забить московскому «Динамо», однако по итогам этапа они все же вышли в четвертьфинал «пути регионов».

Московский ЦСКА, в свою очередь, проиграл в дерби против «Локомотива» с разгромным счетом 0:3. В этом матче на воротах стоял Владислав Тороп, заменивший травмированного Игоря Акинфеева. После этого поражения клуб опустился на третье место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками, пропустив вперед «Локомотив» (первое место, 26 очков) и «Краснодар» (также 26 очков).

В последнем матче группового этапа Кубка России ЦСКА одержал победу над тольяттинским «Акроном» со счетом 3:2. Голы за армейцев забили Артем Шуманский (на 45-й минуте), Матвей Кисляк (78-я) и Алеррандро (82-я).

«Акрон» — «Локомотив»

Дата и время: 26 октября, 13:00
Место: «Мордовия Арена»

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В 12-м туре РПЛ «Акрон» уступил «Пари НН» со счетом 0:1, а до этого сыграл вничью с «Зенитом» (1:1), благодаря голу Эдгара Севикяна на 36-й минуте. У тольяттинцев был шанс выйти вперед и, возможно, победить, но Артем Дзюба не реализовал пенальти, назначенный в компенсированное время ко второму тайму.

Также Дзюба отдал 20 пасов под удар с игры в текущем чемпионате России, лидируя в лиге по этому показателю, по данным Opta. В матче с нижегородцами 37-летний игрок установил личный рекорд за 4,5 года, сделав шесть таких передач.

В Кубке России «Акрон» проиграл московскому ЦСКА (2:3) и не смог выйти в четвертьфинал турнира.

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

Сейчас «Локомотив» демонстрирует рекордную для клуба беспроигрышную серию в РПЛ, насчитывающую 18 матчей. Предыдущий подобный рекорд был установлен в 2006 году, также с 18 играми без поражений.

В последнем матче премьер-лиги москвичи одержали уверенную победу в дерби над ЦСКА со счетом 3:0. В текущем сезоне РПЛ «Локо» набрал 16 из 18 возможных очков в матчах против команд из верхней половины турнирной таблицы (пять побед и одна ничья), что является лучшим показателем в лиге, сообщило Opta.

Также игроки московского клуба отличились уникальными достижениями. Дмитрий Воробьев стал вторым игроком XXI века, забивавшим в пяти московских дерби подряд. Он отличился во всех таких матчах в 2025 году. До него это удавалось лишь Дмитрию Сычеву (2005–2006).

Кроме того, 20-летний Алексей Батраков занял третье место в XXI веке среди игроков, забивших 10+ голов в двух сезонах до 21 года (14 голов в прошлом сезоне, 10 — в текущем). Ранее это делали лишь нападающий «Зенита» Александр Кержаков (2002, 2003) и форвард ЦСКА Жо (2006, 2007).

«Зенит» — «Динамо» Москва

Дата и время: 26 октября, 17:30
Место: «Газпром Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Беспроигрышная серия петербургского «Зенита» достигла восьми матчей. Неделю назад команда Сергея Семака одержала уверенную победу над «Сочи» со счетом 3:0. Два гола были забиты с пенальти: отличились Густаво Мантуан (на 54-й минуте) и Андрей Мостовой (86-я). При этом в середине первого тайма у гостей был отменен гол Вендела после видеопросмотра. В концовке первого тайма из-за травмы поле покинул Матео Кассьерра.

На этой неделе в Кубке России петербургский клуб разгромно выиграл у «Оренбурга», забив шесть безответных мячей. В четвертьфинале турнира «Зенит» сыграет против «Динамо» (Москва).

Московское «Динамо» под руководством Валерия Карпина сыграло вничью с «Ахматом» — 2:2. Константин Тюкавин на последних минутах второго тайма сравнял счет и спас команду от поражения. Этот гол стал 50-м в карьере футболиста. Также в самом начале встречи полузащитник «Динамо» Даниил Фомин получил желтую карточку, из-за чего пропустит матч 13-го тура РПЛ.

В Кубке России на этой неделе «Динамо» «всухую победило «Крылья Советов» (4:0). 21-летний Ульви Бабаев стал героем матча, забросив дебютный гол и оформив хет-трик. В текущем розыгрыше Кубка он провел четыре игры, а в премьер-лиге забил один мяч.

«Краснодар» — «Рубин»

Дата и время: 26 октября, 19:45
Место: «Ozon Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

В последних трех матчах чемпионата футболисты «Краснодара» демонстрируют беспроигрышную серию. В прошлом туре команда одержала победу над махачкалинским «Динамо», забив два безответных мяча. Отличились Эдуард Сперцян на 43-й минуте и Виктор Са на 80-й. Сейчас команда Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков. За весь текущий сезон чемпионата краснодарцы пропустили всего семь мячей, что является вторым показателем в лиге после калининградской «Балтики» (6).

«Рубин» уступил «Балтике» со счетом 0:3. Однако до этого, в 11-м туре РПЛ, казанцы одержали победу над «Крыльями Советов» (2:0). Сейчас команда занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

В рамках Кубка России казанский «Рубин» одержал победу над грозненским «Ахматом» в серии пенальти со счетом 4:3, обеспечив себе выход в плей-офф «пути регионов». Исход серии решил нереализованный 11-метровый удар Рифата Жемалетдинова, который выступал за «Рубин» с 2016 по 2018 год.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мельникова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА ФК Спартак Москва ФК Локомотив Москва ФК Динамо Москва ФК Зенит ФК Краснодар ФК Крылья Советов ФК Оренбург ФК Рубин Казань ФК Акрон ...
Материалы по теме
ЦСКА посвятит ближайший матч РПЛ Игорю Акинфееву
Спорт
Стало известно расписание центральных матчей концовки осенней части РПЛ
Спорт
Кьеллини усомнился, что лучший бомбардир РПЛ подойдет Серии А из-за цены
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
В России разработали сценарии применения дрона «Судного дня» Общество, 12:41
В аэропорту Ухты ограничили взлет и посадку самолетов Общество, 12:35
Партия «Справедливая Россия — За правду» сменит название Политика, 12:32
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Минобороны заявило о групповом ударе по объектам ВПК и энергетики Украины Политика, 12:21
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Пожары вспыхнули в Киеве после взрывов Политика, 12:18
Удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища Политика, 12:11
РЕПО для бизнеса: как заставить деньги компании работать #всенабиржу!, 12:04
NYT рассказала о заказах Пентагона у связанной с сыном Трампа компании Политика, 12:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:00
ТАСС узнал о смерти дроппера, обналичившего ₽15 млн Долиной Общество, 11:51
В крупнейшем Диснейленде погиб третий человек за десять дней Общество, 11:49