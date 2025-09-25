Гимнаст из Индонезии умер после травмы шеи на сборах в Пензе
Находившийся на тренировочном сборе в Пензе гимнаст из Индонезии скончался в больнице после того, как получил тяжелую травму шеи во время упражнения на перекладине, рассказал ТАСС директор местного дворца спорта «Буртасы» Олег Минкарский.
«Он неудачно упал в яму с поролоновым наполнением», — рассказал Минкарский.
Директор дворца спорта отметил, что гимнаст скончался в среду вечером. «Мы сейчас находимся в плотном взаимодействии с посольством Индонезии, с федерациями гимнастики», — добавил он.
Вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов сообщил, что обстоятельства получения травмы спортсменом уже установлены.
«К сожалению, спортсмен был не готов к выполнению такого сложного элемента», — сказал Титов.
Имя и возраст спортсмена не сообщаются.
