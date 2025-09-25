 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов Амкал Енисей 1 5,3 x 2,9 2 1,93 Футбол Россия. Премьер-Лига Крылья Советов Динамо 1 4,3 x 3,85 2 1,85 Футбол Россия. Премьер-Лига Ахмат Акрон 1 1,75 x 3,9 2 4,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив Рубин 1 1,9 x 3,65 2 3,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Ростов Краснодар 1 3,45 x 3,75 2 2 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Оренбург 1 1,16 x 7,6 2 17 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Балтика 1 1,83 x 3,5 2 4,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Сочи 1 2,05 x 3,25 2 3,85 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Пари НН 1 1,25 x 5,9 2 11,5 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,32 x 62 2 3,45 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,52 x 56 2 2,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,2 x 25 2 4,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,75 x 13 2 2,3
Спорт⁠,
0

Гимнаст из Индонезии умер после травмы шеи на сборах в Пензе

Гимнаст из Индонезии умер после полученной на сборах в Пензе травмы шеи
Гимнаст тренировался в пензенском дворце спорта «Буртасы» и неудачно упал при выполнении упражнения на перекладине. В Федерации гимнастики заявили, что элемент был слишком сложным для спортсмена

Находившийся на тренировочном сборе в Пензе гимнаст из Индонезии скончался в больнице после того, как получил тяжелую травму шеи во время упражнения на перекладине, рассказал ТАСС директор местного дворца спорта «Буртасы» Олег Минкарский.

«Он неудачно упал в яму с поролоновым наполнением», — рассказал Минкарский.

Директор дворца спорта отметил, что гимнаст скончался в среду вечером. «Мы сейчас находимся в плотном взаимодействии с посольством Индонезии, с федерациями гимнастики», — добавил он.

Вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов сообщил, что обстоятельства получения травмы спортсменом уже установлены.

«К сожалению, спортсмен был не готов к выполнению такого сложного элемента», — сказал Титов.

Имя и возраст спортсмена не сообщаются.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
спортивная гимнастика Пенза
Материалы по теме
Чемпионка Стокгольмского марафона умерла в 30 лет
Спорт
В Москве игрок Ночной хоккейной лиги умер во время матча
Спорт
Умер «теннисный отец» Новака Джоковича
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 19:56
В Вологодской области опровергли сообщения о задержании замгубернатора Политика, 22:53
WP узнала, как в НАТО оценивают расстановку сил между Москвой и Киевом Политика, 22:35
По брянскому поселку нанесли удар «Градом» Политика, 22:20
Губернатор оценил будущее проекта «Туладрон» с новым бюджетом
РАДИО
 Технологии и медиа, 22:20
Ушаков предположил, что Трамп резкой риторикой «подыгрывает» собеседникам Политика, 22:02
Мерц призвал выдать Украине кредит на €140 млрд за счет активов России Политика, 21:53
В «Вашингтоне» рассказали, когда Овечкин сможет сыграть после травмы Спорт, 21:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Пакистане подросток расстрелял семью, проиграв в PUBG Общество, 21:47
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Свердловский губернатор уволил заместителя после иска Генпрокуратуры Политика, 21:40
Глава Минобороны Германии заявил о слежке России за немецкими спутниками Политика, 21:38
В Думу внесли проект о сроках за крупную продажу табака без лицензии Общество, 21:30
Елена Зеленская и Мелания Трамп встретились в Нью-Йорке Политика, 21:08
Акции модного дома Cucinelli рухнули после обвинений в связях с Россией Инвестиции, 21:05