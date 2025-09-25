«Трактор» прервал шестиматчевую победную серию «Авангарда» в КХЛ

«Трактор» победил со счетом 5:1, Ливо оформил дубль. В параллельном матче «Ак Барс» в Астане победил «Барыс» — 2:1

Фото: Официальный сайт ХК «‎Трактор»

Челябинский «Трактор» крупно обыграл омский «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Игра завершилась со счетом 5:1.

У победителей дубль в пустые ворота оформил Джошуа Ливо (58-я и 60-я минуты), по голу у Александра Рыкова (3), Григория Дронова (14) и Егора Коршкова (37).

У «Авангарда» забил Семен Чистяков (45).

Омичи проиграли впервые за семь матчей и занимают второе место в Восточной конференции. У «Трактора» четвертая победа в пяти последних матчах и третье место.

В другом матче казанский «Ак Барс» победил в Астане «Барыс» со счетом 2:1.