«Трактор» прервал шестиматчевую победную серию «Авангарда» в КХЛ
Челябинский «Трактор» крупно обыграл омский «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Игра завершилась со счетом 5:1.
У победителей дубль в пустые ворота оформил Джошуа Ливо (58-я и 60-я минуты), по голу у Александра Рыкова (3), Григория Дронова (14) и Егора Коршкова (37).
У «Авангарда» забил Семен Чистяков (45).
Омичи проиграли впервые за семь матчей и занимают второе место в Восточной конференции. У «Трактора» четвертая победа в пяти последних матчах и третье место.
В другом матче казанский «Ак Барс» победил в Астане «Барыс» со счетом 2:1.
