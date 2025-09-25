 Перейти к основному контенту
Реклама
ЧМ-2026⁠,
0

Лось, орлан и ягуар стали талисманами футбольного ЧМ-2026

Сюжет
ЧМ-2026
Лось Мейпл, орлан Клатч и ягуар Заю представляют, соответственно, Канаду, США и Мексику, которые примут турнир. Инфантино заявил, что маскоты «полны радости, энергии и духа единения, как и сам чемпионат»
Фото: ФИФА
Фото: ФИФА

ФИФА показала трех талисманов чемпионата мира 2026 года, которые представляют принимающие турнир США, Канаду и Мексику, — это белоголовый орлан Клатч, лось Мэйпл и ягуар Заю соответственно.

Глава ФИФА Джанни Инфантино отметил, что эти маскоты «полны радости, энергии и духа единения, как и сам чемпионат».

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. В нем впервые примут участие 48 команд.

Сборную России не допустили до отборочного турнира ЧМ-2026 — она отстранена от турниров ФИФА и УЕФА после начала военной операции на Украине.

Талисманом чемпионата мира 2022 года в Катаре был Лаиб — стилизованный мужской головной платок в арабских странах (куфия), на турнире в России в 2018-м маскотом был волк Забивака.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ЧМ-2026
