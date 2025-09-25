Клуб Тихонова выбил «Амкал» из Кубка России

«Енисей» в четвертом раунде турнира обыграл в Красногорске «Амкал» со счетом 2:1

Медиафутбольный клуб «Амкал» завершил выступление в «Фонбет» — Кубке России, проиграв в четвертом раунде «пути регионов» красноярскому «Енисею» со счетом 1:2.

Матч прошел в подмосковном Красногорске.

У «Енисея», который возглавляет Андрей Тихонов, забили Артем Погосов (53-я минута) и Астемир Хашкулов (87).

У «Амкала» гол на счету Алексея Самылина (78). В компенсированное время красную карточку у хозяев получил Леон Сабуа.

«Амкал» был последней командой Медиалиги в Кубке России.

В следующем раунде «Енисей» должен сыграть с любительским клубом «Фанком» из Кирова, который в предыдущих трех матчах выпускал на поле дисквалифицированного РФС игрока — Артема Федчука. По поводу этой ситуации РФС обратился в контрольно-дисциплинарный комитет.

«Енисей» занимает 14-е место в Первой лиге.