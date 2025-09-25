 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Клуб Тихонова выбил «Амкал» из Кубка России

«Енисей» Тихонова выбил медиафутбольный «Амкал» из Кубка России
«Енисей» в четвертом раунде турнира обыграл в Красногорске «Амкал» со счетом 2:1

Медиафутбольный клуб «Амкал» завершил выступление в «Фонбет» — Кубке России, проиграв в четвертом раунде «пути регионов» красноярскому «Енисею» со счетом 1:2.

Матч прошел в подмосковном Красногорске.

У «Енисея», который возглавляет Андрей Тихонов, забили Артем Погосов (53-я минута) и Астемир Хашкулов (87).

У «Амкала» гол на счету Алексея Самылина (78). В компенсированное время красную карточку у хозяев получил Леон Сабуа.

«Амкал» был последней командой Медиалиги в Кубке России.

В следующем раунде «Енисей» должен сыграть с любительским клубом «Фанком» из Кирова, который в предыдущих трех матчах выпускал на поле дисквалифицированного РФС игрока — Артема Федчука. По поводу этой ситуации РФС обратился в контрольно-дисциплинарный комитет.

«Енисей» занимает 14-е место в Первой лиге.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Кубок России по футболу ФК Енисей ФК Амкал
Материалы по теме
Любительский клуб выбил команду Первой лиги из Кубка России
Спорт
Клуб Медиалиги Broke Boys со Смоловым вылетел из Кубка России
Спорт
Один из лидеров Первой лиги с трудом обыграл любителей в Кубке России
Спорт
