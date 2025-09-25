ЦСКА потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах КХЛ
Хабаровский «Амур» одержал первую с 2020 года домашнюю победу над ЦСКА, обыграв московский клуб в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ со счетом 2:0.
Шайбы забросили Александр Гальченюк (11-я минута) и Игнат Коротких (17). У Никиты Евсеева две передачи.
Вратарь «Амура» Максим Дорожко отразил 28 бросков.
ЦСКА проиграл четыре из пяти последних матчей, а всего у команды Игоря Никитина только четыре победы в девяти играх сезона и четвертое место в Западной конференции.
«Амур» прервал серию из трех поражений и идет шестым в Восточной конференции.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
В Киргизии досрочно распустили парламент
Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом
Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном
«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию
«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины
Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»
Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов
Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол
В Шереметьево столкнулись два самолета
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов