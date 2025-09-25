 Перейти к основному контенту
ЦСКА потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах КХЛ

ЦСКА впервые с 2020 года проиграл в гостях «Амуру»
ЦСКА впервые с 2020 года проиграл в Хабаровске «Амуру». Шайбы у хабаровчан забросили Гальченюк и Коротких, вратарь Дорожко отразил 28 бросков
Фото: Официальный сайт ХК ЦСКА (cska-hockey.ru)
Фото: Официальный сайт ХК ЦСКА (cska-hockey.ru)

Хабаровский «Амур» одержал первую с 2020 года домашнюю победу над ЦСКА, обыграв московский клуб в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ со счетом 2:0.

Шайбы забросили Александр Гальченюк (11-я минута) и Игнат Коротких (17). У Никиты Евсеева две передачи.

Вратарь «Амура» Максим Дорожко отразил 28 бросков.

ЦСКА проиграл четыре из пяти последних матчей, а всего у команды Игоря Никитина только четыре победы в девяти играх сезона и четвертое место в Западной конференции.

«Амур» прервал серию из трех поражений и идет шестым в Восточной конференции.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК ЦСКА ХК Амур
Материалы по теме
«Салават Юлаев» проиграл пятый раз подряд в КХЛ, уступив «Сибири»
Спорт
«Авангард» обыграл СКА, одержав шестую победу подряд в КХЛ
Спорт
ЦСКА прервал серию из трех поражений в КХЛ
Спорт
