В РФС объяснили, почему затянули с санкциями к лидеру «Краснодара»

Каманцев: с учетом резонанса дела Кордобы ждали прихода в ЭСК еще двух экспертов
Кордоба из «Краснодара» получил прямую красную карточку за удар Мойзеса из ЦСКА 31 августа, но КДК вынес решение по нему только 11 сентября. Павел Каманцев рассказал, что ЭСК ждала расширения состава из-за резонанса по этому делу
Джон Кордоба
Джон Кордоба (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Экспертно-судейская комиссия РФС не сразу вынесла вердикт по красной карточке нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче с ЦСКА, поскольку ждала включения в свой состав еще двух экспертов, заявил ТАСС председатель комиссии и судейского комитета РФС Павел Каманцев.

Кордобу удалили в матче с ЦСКА (31 августа, 1:1) за агрессивное поведение и удар Мойзеса ногой в руку. Арбитр Рафаэль Шафеев не обращался к VAR. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) 3 сентября отложил решение по Кордобе, поскольку не получил заключение ЭСК.

«С учетом резонанса этой ситуации мы дождались включения в ЭСК еще двух экспертов. В итоге голосовали уже не четыре человека, а шесть. И они единогласно признали решение арбитра справедливым», — сказал Каманцев.

Кордоба после матча говорил, что из-за такого судейства готов покинуть РПЛ.

КДК 11 сентября дисквалифицировал его на один матч (и еще один условно с испытательным сроком три месяца).

У колумбийца в этом сезоне четыре гола и две передачи в 12 матчах. В прошлом сезоне он был лучшим бомбардиром клуба и помог ему выиграть золото РПЛ.

