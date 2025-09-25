В РФС объяснили, почему затянули с санкциями к лидеру «Краснодара»
Экспертно-судейская комиссия РФС не сразу вынесла вердикт по красной карточке нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче с ЦСКА, поскольку ждала включения в свой состав еще двух экспертов, заявил ТАСС председатель комиссии и судейского комитета РФС Павел Каманцев.
Кордобу удалили в матче с ЦСКА (31 августа, 1:1) за агрессивное поведение и удар Мойзеса ногой в руку. Арбитр Рафаэль Шафеев не обращался к VAR. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) 3 сентября отложил решение по Кордобе, поскольку не получил заключение ЭСК.
«С учетом резонанса этой ситуации мы дождались включения в ЭСК еще двух экспертов. В итоге голосовали уже не четыре человека, а шесть. И они единогласно признали решение арбитра справедливым», — сказал Каманцев.
Кордоба после матча говорил, что из-за такого судейства готов покинуть РПЛ.
КДК 11 сентября дисквалифицировал его на один матч (и еще один условно с испытательным сроком три месяца).
У колумбийца в этом сезоне четыре гола и две передачи в 12 матчах. В прошлом сезоне он был лучшим бомбардиром клуба и помог ему выиграть золото РПЛ.
