 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов Амкал Енисей 1 3,8 x 3,5 2 1,88 Футбол Россия. Премьер-Лига Крылья Советов Динамо 1 4,3 x 3,85 2 1,85 Футбол Россия. Премьер-Лига Ахмат Акрон 1 1,75 x 3,9 2 4,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив Рубин 1 1,9 x 3,65 2 3,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Ростов Краснодар 1 3,45 x 3,75 2 2 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Оренбург 1 1,16 x 7,6 2 17 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Балтика 1 1,83 x 3,5 2 4,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Сочи 1 2,05 x 3,25 2 3,85 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Пари НН 1 1,25 x 5,9 2 11,5 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,32 x 62 2 3,45 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,52 x 56 2 2,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,2 x 25 2 4,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,75 x 13 2 2,3
Спорт⁠,
0
Эксклюзив

Призер Олимпиады раскритиковал FIS за «слабость и нерешительность»

Призер Олимпиады: россияне все равно вернутся, FIS просто откладывают это
Александр Панжинский отметил, что, несмотря на отсрочки FIS, возвращение российских спортсменов на международную арену является неизбежным
Александр Панжинский&nbsp;
Александр Панжинский  (Фото: Павел Колядин / ТАСС)

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) вновь продемонстрировала слабость и нерешительность в вопросе допуска россиян на международные старты. Такое мнение «РБК Спорт» высказал серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский.

«С одной стороны, это ожидаемо, с другой — они показали свою очередную слабость и нерешительность. Не могут сказать ни да, ни нет. Есть такая пословица: «Перед смертью не надышишься». Все равно российские спортсмены вернутся, они просто откладывают этот момент. Со всех сторон уже на них давят, и со стороны МОК, который рекомендует и собирается допустить российских спортсменов в нейтральном статусе. Я думаю, что внутри самого FIS очень многие страны тоже уже намекают или прямым текстом говорят об этом», — сказал Панжинский.

Он уверен, что многие спортсмены все лояльнее относятся к российским спортсменам и «все больше говорят о том, что нужно нас возвращать».

Панжинский отметил, что активное обсуждение допуска россиян, а не принятие единогласного решения, говорит о том, что «конец отстранения уже близок». «Я в это верю. Наверное, стоило ожидать, что начало сезона Кубка мира (начнется 28 ноября) пройдет без нас», — сказал лыжник.

Также призер Олимпиады-2010 выразил уверенность, что в январе 2026 года российские спортсмены хотя бы частично, но будут допущены до квалификационных стартов.

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) 24 сентября не смог принять какого-либо решения о допуске российских спортсменов на международные старты и предстоящие Олимпийские игры в Италии. Следующее заседание состоится 21 октября.

FIS остается единственной федерацией, которая еще не определилась с возможностью отбора российских спортсменов на Олимпиаду 2026 года. Большинство других федераций зимних видов спорта оставили отстранение спортсменов в силе.

На данный момент отобраться на Олимпиаду смогли лишь фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Шанс на отбор еще есть у конькобежцев и шорт-трекистов.

МОК 19 сентября разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на таких же условиях, что и на летней Олимпиаде 2024 года.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мельникова
лыжи Международная федерация лыжного спорта (FIS) Олимпиада-2026
Материалы по теме
Совет FIS после решения МОК рассмотрит вопрос о допуске россиян к Играм
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 99,04 (+0,07) Инвестиции, 24 сен, 12:34 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 83,35 (-0,67) Инвестиции, 24 сен, 12:34
«Неквалам» откроют доступ к ЦФА с привязкой к ключевой ставке Крипто, 14:52
Украинский дрон пытался атаковать Курскую АЭС-2 Политика, 14:50
В Венгрии подсчитали убытки из-за отказа от российского газа Политика, 14:47
Дмитрий Дибров официально развелся с женой Общество, 14:45
Bosch сократит «пятизначное число» сотрудников, выпускающих автозапчасти Авто, 14:44
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Цифровизация, 14:39
ЦСКА потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах КХЛ Спорт, 14:38
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Повесившей плакат с Путиным директору Нарвского музея дали 10 лет заочно Политика, 14:35
Не для новичков: как меняется ресторанный бизнес Отрасли, 14:34
Новак раскрыл, на какой срок продлят запрет на экспорт бензина Экономика, 14:30
Ректора СПбГИКиТ Сазонову уволили после жалоб студентов и преподавателей Общество, 14:29
Брокер ВТБ: потенциал российского рынка — десятки процентов Инвестиции, 14:29
Вышел трейлер сериала «Хроники русской революции» С Юрой Борисовым Life, 14:24
Медведев ответил Зеленскому на «бомбоубежища для чиновников Кремля» Политика, 14:20