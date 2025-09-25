Призер Олимпиады раскритиковал FIS за «слабость и нерешительность»
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) вновь продемонстрировала слабость и нерешительность в вопросе допуска россиян на международные старты. Такое мнение «РБК Спорт» высказал серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский.
«С одной стороны, это ожидаемо, с другой — они показали свою очередную слабость и нерешительность. Не могут сказать ни да, ни нет. Есть такая пословица: «Перед смертью не надышишься». Все равно российские спортсмены вернутся, они просто откладывают этот момент. Со всех сторон уже на них давят, и со стороны МОК, который рекомендует и собирается допустить российских спортсменов в нейтральном статусе. Я думаю, что внутри самого FIS очень многие страны тоже уже намекают или прямым текстом говорят об этом», — сказал Панжинский.
Он уверен, что многие спортсмены все лояльнее относятся к российским спортсменам и «все больше говорят о том, что нужно нас возвращать».
Панжинский отметил, что активное обсуждение допуска россиян, а не принятие единогласного решения, говорит о том, что «конец отстранения уже близок». «Я в это верю. Наверное, стоило ожидать, что начало сезона Кубка мира (начнется 28 ноября) пройдет без нас», — сказал лыжник.
Также призер Олимпиады-2010 выразил уверенность, что в январе 2026 года российские спортсмены хотя бы частично, но будут допущены до квалификационных стартов.
Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) 24 сентября не смог принять какого-либо решения о допуске российских спортсменов на международные старты и предстоящие Олимпийские игры в Италии. Следующее заседание состоится 21 октября.
FIS остается единственной федерацией, которая еще не определилась с возможностью отбора российских спортсменов на Олимпиаду 2026 года. Большинство других федераций зимних видов спорта оставили отстранение спортсменов в силе.
На данный момент отобраться на Олимпиаду смогли лишь фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Шанс на отбор еще есть у конькобежцев и шорт-трекистов.
МОК 19 сентября разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на таких же условиях, что и на летней Олимпиаде 2024 года.
