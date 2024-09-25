Клуб российского вратаря Хайкина обыграл «Порту» в Лиге Европы
Норвежский «Будё-Глимт» дома обыграл португальский «Порту» со счетом 3:2 в матче первого тура общего этапа Лиги Европы.
В составе победителей голы забили Каспер Хёг (15-я минута) и Йенс Хёуге (40, 62). У проигравших отличились Саму Омородион (8) и Дениз Гюль (90).
С 51-й минуты «Будё-Глимт» играл в меньшинстве после удаления защитника Исака Мяяття.
Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин отыграл все 90 минут.
С этого сезона формат Лиги Европы изменился. Вместо 32 клубов в нем играют 36, при этом нет традиционного разделения на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов выступают в одной группе по швейцарской системе, каждая команда проведет на первом этапе восемь матчей против разных соперников.
В следующем туре «Будё-Глимт» 3 октября в гостях сыграет с бельгийским «Юнионом», «Порту» в тот же день примет «Манчестер Юнайтед».
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