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Клуб российского вратаря Хайкина обыграл «Порту» в Лиге Европы

«Будё-Глимт» с российским вратарем Хайкиным обыграл «Порту» в Лиге Европы
Норвежский «Будё-Глимт» дома выиграл первый матч общего этапа турнира со счетом 3:2
Никита Хайкин
Никита Хайкин (Фото: Marius Simensen / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Норвежский «Будё-Глимт» дома обыграл португальский «Порту» со счетом 3:2 в матче первого тура общего этапа Лиги Европы.

В составе победителей голы забили Каспер Хёг (15-я минута) и Йенс Хёуге (40, 62). У проигравших отличились Саму Омородион (8) и Дениз Гюль (90).

С 51-й минуты «Будё-Глимт» играл в меньшинстве после удаления защитника Исака Мяяття.

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин отыграл все 90 минут.

С этого сезона формат Лиги Европы изменился. Вместо 32 клубов в нем играют 36, при этом нет традиционного разделения на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов выступают в одной группе по швейцарской системе, каждая команда проведет на первом этапе восемь матчей против разных соперников.

В следующем туре «Будё-Глимт» 3 октября в гостях сыграет с бельгийским «Юнионом», «Порту» в тот же день примет «Манчестер Юнайтед».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лига Европы Никита Хайкин ФК Будё-Глимт
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