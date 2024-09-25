Нарушил ли СКА регламент КХЛ после подписания звезд НХЛ

В нынешнем сезоне СКА пополнился тремя знаковыми игроками НХЛ. При этом на протяжении нескольких лет клуб испытывает проблемы с тем, как вписаться в потолок зарплат. Нарушает ли СКА регламент КХЛ — об этом в материале «РБК Спорт»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг и экс-игрок НХЛ Тони Деанджело (Фото: ХК СКА)

Петербургский СКА подписал третьего игрока Национальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне. Вслед за Евгением Кузнецовым и Никитой Зайцевым из Северной Америки в петербургский клуб приехал 28-летний американский защитник Тони Деанджело, который не раз достигал гроссмейстерской для игроков обороны отметки в 50 очков.

Но у СКА еще до прихода Деанджело не было места под потолком зарплат. Как сообщает «Спорт-Экспресс», чтобы вписаться в лимит, СКА договорился о снижении зарплаты с одним из ведущих защитников лиги — 22-летним Александром Никишиным, который в прошлом сезоне набрал 56 (17+39) очков в 67 играх регулярного чемпионата.

Главный тренер и замперд совета директоров СКА Роман Ротенберг на вопрос, как СКА впишет Деанджело в лимит, подчеркнул, что клуб не нарушает правила потолка зарплат и соблюдает регламент.

«У нас все в рамках регламента, видимо, кто-то вбрасывает ложную информацию в прессу. У нас огромные бонусы, как и в других клубах КХЛ. Тони получает официальную зарплату плюс бонусы. Здесь все просто», — сказал Ротенберг на пресс-конференции после матча с «Авангардом».

Никишин подтвердил, что пошел на понижение зарплаты, но бонусы сполна компенсируют потерянные деньги.

«Подтверждаю, что я пошел на понижение зарплаты. Но, знаете, какие-нибудь каналы могут писать, почему это. В общем, мне это компенсировали в очень хорошие бонусы. Я могу заработать больше, чем за пять лет», — цитирует игрока «Чемпионат».

СКА не раз вписывается в потолок за счет снижения окладов хоккеистов. Летом 2023 года петербургский клуб понизил зарплаты ряду хоккеистов за счет увеличения срока действия контракта и зарплат в последующих сезонах, а также добавления бонусов.

Позднее лига запретила превышать потолок зарплат даже в межсезонье, в связи с чем перед СКА весной 2024 года вновь встал вопрос сокращения зарплатой ведомости. Петербургский клуб пошел по аналогичному пути и благодаря перезаключением соглашений с шестью игроками сократил ведомость на 66 млн руб., сообщает «Спорт-Экспресс». Благодаря этому клуб подписал ряд звезд КХЛ, а также Зайцева.

А в августе ради перехода звезды НХЛ Евгения Кузнецова СКА договорился о снижении зарплаты с ведущим форвардом Арсением Гриюцком с 60 млн до 12 млн руб., который, как утверждалось, сам об этом попросил. Также СКА снизил оклад защитнику Сергею Сапего.

«Арсений поступил, как посчитал нужным, — заявил агент игрока Шуми Бабаев «Спорт-Экспрессу». — Зная все детали, считаю, что Грицюк сделал правильный ход. Решение не настолько однозначное и очевидное, как многим кажется сейчас со стороны, без погружения в нюансы.

«Но в нем сошлось много разных факторов, включая вопрос продолжения карьеры в Северной Америке. Его тоже надо держать в голове, думая о ближайшем будущем», — добавил он.

Сам игрок позже отметил, что бонусы компенсируют ему потерянный оклад.

По данным журналистки Sport24 Дарьи Тубольцевой, просьба понизить оклад также может быть связана с бракоразводным процессом.

В свою очередь в КХЛ подчеркнули, что «действия с контрактом Грицюка соответствуют регламенту, у лиги нет оснований для его нерегистрации».

«Если КХЛ будут известны факты нарушения регламента в части предельного размера потолка зарплат или прав хоккеиста, то в соответствии с регламентом будут наложены санкции», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

Нарушает ли СКА правило потолка зарплат

СКА использует уловку с зарплатной ведомостью в рамках регламента.

С 2020 года потолок зарплат остается на уровне 900 млн руб. При этом в лимите не учитываются бонусы до 20% от зарплаты игрока, а также бонусы за попадание в топ-3 бомбардиров, снайперов, результативных защитников и самых полезных игроков.

В НХЛ невозможны схемы, которые проводит СКА, поскольку там есть влиятельный профсоюз игроков. В России же нет такого органа, но регламент не запрещает подобные действия.

Однако в НХЛ с 2020 года заметно повысился потолок зарплат, в КХЛ — нет. И с учетом инфляции клубам КХЛ все сложнее переманивать знаковых игроков из НХЛ.

Генменеджер омского «Авангарда» Антон Курьянов считает, что потолок зарплат давно следовало бы поднять. «Инфляция поменялась, всё меняется, всё растет — кроме потолка. Поэтому нам, конечно, хотелось бы, чтобы этот вопрос пересмотрели и как-то отрегулировали», — цитирует Курьянова пресс-служба клуба.

За увеличение лимита высказался ряд ведущих клубов, в числе которых и СКА. «Мне кажется, раз сезон фактически продлили на месяц, значит, надо на 10% увеличить и потолок зарплат», — цитирует Ротенберга «РИА Новости».

Однако президент КХЛ Алексей Морозов считает, что существующий потолок зарплат не препятствует приезду звезд НХЛ. «Пример перехода Евгения Кузнецова в СКА показывает, что у менеджеров существуют легальные инструменты для того, чтобы предложить игроку достойные условия — разумеется, если сам игрок докажет свой высокий уровень. Поэтому текущий размер потолка не препятствует переходу звезд из НХЛ в КХЛ», — заявил Морозов «Матч ТВ».