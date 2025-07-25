Месси дисквалифицировали на одну игру за пропуск Матча звезд MLS
Лидер «Интер Майами» Лионель Месси дисквалифицирован на одну игру за пропуск Матча звезд MLS. Об этом сообщается на сайте лиги.
Такое же наказание получил одноклубник Месси Жорди Альба.
Месси и Альба были выбраны в состав команды MLS по итогам голосования болельщиков и СМИ. Матч звезд прошел 23 июля в Остине, команда MLS играла со сборной чемпионата Мексики (3:1).
По правилам MLS футболисты, которые отказываются от участия в Матче звезд не по медицинским показателям, получают дисквалификацию сроком на одну встречу. Месси и Альба пропустили встречу из-за усталости.
Из-за дисквалификации футболисты не смогут сыграть в воскресном матче регулярного чемпионата MLS против «Цинциннати».
«Я знаю, что Месси любит эту лигу. Не думаю, что есть игрок — или кто-либо вообще — кто сделал для MLS больше, чем Месси, — заявил комиссар MLS Дон Гарбер. — Я полностью понимаю и восхищаюсь его преданностью «Интер Майами», и я уважаю его решение. К сожалению, у нас есть давние правила в отношении участия в Матче звезд, и нам пришлось их применить. Это было очень трудное решение».
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