Гол с нулевого угла принес «Крыльям Советов» победу над «Пари НН» в РПЛ
Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0 в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Оба гола были забиты в компенсированное ко второму тайму время. Отличились Вадим Раков (90-я+1), который пробил с почти нулевого угла, и Фернандо Костанца (90-я+7).
В первом туре «Крылья Советов» сыграли вничью с тольяттинским «Акроном» (1:1), «Пари НН» уступил «Краснодару» (0:3).
В следующем туре самарцы 2 августа в гостях сыграют с «Ростовом», «Пари НН» в тот же день примет московский «Локомотив» (игра из-за ремонта стадиона в Нижнем Новгороде состоится в Грозном).
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