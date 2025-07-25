Гол с нулевого угла принес «Крыльям Советов» победу над «Пари НН» в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0, победный гол на счету Вадима Ракова

Фото: телеграм-канал ФК «Крылья Советов»

Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0 в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Оба гола были забиты в компенсированное ко второму тайму время. Отличились Вадим Раков (90-я+1), который пробил с почти нулевого угла, и Фернандо Костанца (90-я+7).

В первом туре «Крылья Советов» сыграли вничью с тольяттинским «Акроном» (1:1), «Пари НН» уступил «Краснодару» (0:3).

В следующем туре самарцы 2 августа в гостях сыграют с «Ростовом», «Пари НН» в тот же день примет московский «Локомотив» (игра из-за ремонта стадиона в Нижнем Новгороде состоится в Грозном).