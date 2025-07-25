Саблист Базадзе стал первым в истории Грузии чемпионом мира по фехтованию

В финале домашнего чемпионата мира Сандро Базадзе победил француза Жан-Филиппа Патриса

Сандро Базадзе (Фото: Elsa / Getty Images)

Грузинский саблист Сандро Базадзе завоевал золото чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси.

В финале 31-летний Базадзе победил француза Жан-Филиппа Патриса со счетом 15:9.

Бронзовые медали достались египтянину Ахмеду Хешаму и итальянцу Луке Куратоли.

Базадзе стал первым в истории Грузии чемпионом мира по фехтованию. Ранее на его счету были серебро (2023) и бронза (2022).

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. В турнире саблистов двукратный чемпион мира Камиль Ибрагимов проиграл в первом круге, 18-летний Павел Граудынь — в 1/8 финала.