Саблист Базадзе стал первым в истории Грузии чемпионом мира по фехтованию
Грузинский саблист Сандро Базадзе завоевал золото чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси.
В финале 31-летний Базадзе победил француза Жан-Филиппа Патриса со счетом 15:9.
Бронзовые медали достались египтянину Ахмеду Хешаму и итальянцу Луке Куратоли.
Базадзе стал первым в истории Грузии чемпионом мира по фехтованию. Ранее на его счету были серебро (2023) и бронза (2022).
Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. В турнире саблистов двукратный чемпион мира Камиль Ибрагимов проиграл в первом круге, 18-летний Павел Граудынь — в 1/8 финала.
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