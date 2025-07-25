 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Балтика 1 1,47 x 4,4 2 7,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ростов 1 1,68 x 4 2 5,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Локомотив 1 1,95 x 3,75 2 3,85 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Акрон 1 2,35 x 3,7 2 2,95 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Ахмат 1 1,6 x 3,8 2 6,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург Динамо Махачкала 1 2,4 x 3,2 2 3,1 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Зенит 1 5,8 x 4,1 2 1,57 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Петр Ян Маркус МакГи 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Шарабутдин Магомедов Марк-Андре Баррио 1 1,12 x 68 2 6,7 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Брайс Митчелл Саид Нурмагомедов 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Саблист Базадзе стал первым в истории Грузии чемпионом мира по фехтованию

В финале домашнего чемпионата мира Сандро Базадзе победил француза Жан-Филиппа Патриса
Сандро Базадзе
Сандро Базадзе (Фото: Elsa / Getty Images)

Грузинский саблист Сандро Базадзе завоевал золото чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси.

В финале 31-летний Базадзе победил француза Жан-Филиппа Патриса со счетом 15:9.

Бронзовые медали достались египтянину Ахмеду Хешаму и итальянцу Луке Куратоли.

Базадзе стал первым в истории Грузии чемпионом мира по фехтованию. Ранее на его счету были серебро (2023) и бронза (2022).

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. В турнире саблистов двукратный чемпион мира Камиль Ибрагимов проиграл в первом круге, 18-летний Павел Граудынь — в 1/8 финала.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фехтование Грузия
Материалы по теме
447 фехтовальщиков подписали письмо против допуска россиян на турниры
Спорт
Тренер назвал катастрофическим выступление российских рапиристов на ЧМ
Спорт
Федерация фехтования Украины назвала «плевком в лицо» допуск Егорян на ЧМ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 93,34 (+1,55) Инвестиции, 24 июл, 22:54 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 78,86 (+0,41) Инвестиции, 24 июл, 22:54
Трамп анонсировал работу над сокращением ядерных арсеналов России и США Политика, 19:29
В КНР нашли предвестник самого быстрого демографического спада в мире Общество, 19:16
Саблист Базадзе стал первым в истории Грузии чемпионом мира по фехтованию Спорт, 19:15
Глава МЧС заявил, что под завалами дома в Саратове могут быть выжившие Общество, 19:03
Трамп заявил о 28 визитах Клинтона на остров Эпштейна Политика, 18:55
Очевидцы рассказали, как «дом пошатнулся» после взрыва газа в Саратове Общество, 18:54
Новичок РПЛ объявил о переходе экс-полузащитника «Зенита» Спорт, 18:51
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
«Спартак» и «Динамо» совершили обмен в КХЛ Спорт, 18:49
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского состоится Политика, 18:44
Суд дал двум экс-замгубернатора Брянской области по девять лет за взятку Политика, 18:40
Украинский депутат Скороход заявила о подготовке дела против Кличко Политика, 18:39
Власти США одобрили поглощение владельца старейшей киностудии Голливуда Бизнес, 18:35
ФТС объявила о масштабной реорганизации центрального аппарата Экономика, 18:27
Индекс РТС впервые с 18 июля опустился ниже 1100 пунктов Инвестиции, 18:26