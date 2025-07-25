Российский хоккеист подписал новый контракт в НХЛ на $4,5 млн

Цыплаков подписал новый контракт с «Айлендерс» на $4,5 млн до арбитража

Срок соглашения форварда Максима Цыплакова с «Айлендерс» составил два года

Максим Цыплаков (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Российский форвард Максим Цыплаков подписал новый контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщили журналист Sportsnet Эллиотт Фридман и PuckPedia.

Срок соглашения 26-летнего форварда составил два года, сумма — $4,5 млн (по $2,25 млн за сезон).

Цыплаков перешел в «Айлендерс» в 2024 году из московского «Спартака». В своем дебютном сезоне в НХЛ он провел 77 матчей в регулярном чемпионате, отметившись 10 голами и 25 результативными передачами.

О новом контракте с «Айлендерс» Цыплаков сразу не договорился и обратился в арбитраж. Арбитраж позволяет игрокам, которые являются ограниченно свободными агентами, улучшить условия своих контрактов с клубами, при этом по большинству споров стороны обычно приходят к соглашению до начала слушаний. Так и произошло в этом случае.