Российский хоккеист подписал новый контракт в НХЛ на $4,5 млн
Российский форвард Максим Цыплаков подписал новый контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщили журналист Sportsnet Эллиотт Фридман и PuckPedia.
Срок соглашения 26-летнего форварда составил два года, сумма — $4,5 млн (по $2,25 млн за сезон).
Цыплаков перешел в «Айлендерс» в 2024 году из московского «Спартака». В своем дебютном сезоне в НХЛ он провел 77 матчей в регулярном чемпионате, отметившись 10 голами и 25 результативными передачами.
О новом контракте с «Айлендерс» Цыплаков сразу не договорился и обратился в арбитраж. Арбитраж позволяет игрокам, которые являются ограниченно свободными агентами, улучшить условия своих контрактов с клубами, при этом по большинству споров стороны обычно приходят к соглашению до начала слушаний. Так и произошло в этом случае.
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