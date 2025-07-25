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Спорт ,  
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Новичок РПЛ объявил о переходе экс-полузащитника «Зенита»

«Сочи» объявил о переходе экс-полузащитника «Зенита» Коваленко из «Оренбурга»
Александр Коваленко спустя три года вернулся в «Сочи»
Александр Коваленко
Александр Коваленко (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Полузащитник Александр Коваленко вернулся в «Сочи». Об этом сообщается на сайте клуба РПЛ.

Контракт с 21-летним футболистом подписан сроком на четыре года.

В июле 2022 года Коваленко впервые подписал соглашение с «Сочи», но на правах аренды продолжил выступать за самарские «Крылья Советов», а спустя год перешел в петербургский «Зенит» на полноценной основе.

В «Зените» Коваленко редко выходил на после, но стал чемпионом России (2023/24), обладателем Кубка (2023/24) и Суперкубка (2023) страны. Летом 2024-го футболист перешел в «Оренбург» (21 матч, одна голевая передача).

Осенью 2022 года Коваленко был впервые вызван в сборную России и дебютировал за национальную команду в товарищеском матче со сборной Киргизии.

«Сочи» в прошлом сезоне занял пятое место в Первой лиге, а в стыковых матчах победил «Пари НН» и вернулся в элиту спустя год после вылета.

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