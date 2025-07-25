 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Балтика 1 1,47 x 4,4 2 7,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ростов 1 1,68 x 4 2 5,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Локомотив 1 1,95 x 3,75 2 3,85 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Акрон 1 2,35 x 3,7 2 2,95 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Ахмат 1 1,6 x 3,8 2 6,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург Динамо Махачкала 1 2,4 x 3,2 2 3,1 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Зенит 1 5,8 x 4,1 2 1,57 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Петр Ян Маркус МакГи 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Шарабутдин Магомедов Марк-Андре Баррио 1 1,12 x 68 2 6,7 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Брайс Митчелл Саид Нурмагомедов 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Российская теннисистка рассказала, как «отшила» девятую ракетку мира

Вероника Кудерметова рассказала, как «отшила» девятую ракетку мира Хольгера Руне
Вероника Кудерметова сообщила, что ей недавно написал Хольгер Руне, а она ответила, что замужем. По словам россиянки, после этого датчанин перестал с ней здороваться
Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова (Фото: Tao Zhang / Getty Images)

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала в интервью на YouTube-канале BB Tennis, что к ней недавно подкатывал датчанин Хольгер Руне.

«Недавно написал Руне. Я говорю: «Мальчик, я, наверное, слишком стара для тебя, и у меня есть муж». Он ответил: «Ой, извини». После этого он со мной перестал здороваться», — рассказала 28-летняя Кудерметова.

В июле Кудерметова выиграла Уимблдон в парном разряде. Она выступала в паре с бельгийкой Элизой Мертенс. Кудерметова стала первой россиянкой с 2020 года, победившей на турнире «Большого шлема».

Для Кудерметовой это был первый трофей на турнирах «Большого шлема». В 2021-м она дошла до финала Уимблдона в паре с Еленой Весниной. В одиночном разряде Кудерметова занимает 39-е место в рейтинге WTA (шестая из россиянок), в парном — пятое.

Руне 22 года, он занимает девятое место в рейтинге ATP.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Вероника Кудерметова Хольгер Руне
Материалы по теме
Россиянка после победы на Уимблдоне сообщила об отказе менять гражданство
Спорт
Россиянка впервые в карьере выиграла Уимблдон в парном разряде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 93,34 (+1,55) Инвестиции, 24 июл, 22:54 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 78,86 (+0,41) Инвестиции, 24 июл, 22:54
Трамп анонсировал работу над сокращением ядерных арсеналов России и США Политика, 19:29
В КНР нашли предвестник самого быстрого демографического спада в мире Общество, 19:16
Саблист Базадзе стал первым в истории Грузии чемпионом мира по фехтованию Спорт, 19:15
Глава МЧС заявил, что под завалами дома в Саратове могут быть выжившие Общество, 19:03
Трамп заявил о 28 визитах Клинтона на остров Эпштейна Политика, 18:55
Очевидцы рассказали, как «дом пошатнулся» после взрыва газа в Саратове Общество, 18:54
Новичок РПЛ объявил о переходе экс-полузащитника «Зенита» Спорт, 18:51
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
«Спартак» и «Динамо» совершили обмен в КХЛ Спорт, 18:49
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского состоится Политика, 18:44
Суд дал двум экс-замгубернатора Брянской области по девять лет за взятку Политика, 18:40
Украинский депутат Скороход заявила о подготовке дела против Кличко Политика, 18:39
Власти США одобрили поглощение владельца старейшей киностудии Голливуда Бизнес, 18:35
ФТС объявила о масштабной реорганизации центрального аппарата Экономика, 18:27
Индекс РТС впервые с 18 июля опустился ниже 1100 пунктов Инвестиции, 18:26