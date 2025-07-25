Российская теннисистка рассказала, как «отшила» девятую ракетку мира
Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала в интервью на YouTube-канале BB Tennis, что к ней недавно подкатывал датчанин Хольгер Руне.
«Недавно написал Руне. Я говорю: «Мальчик, я, наверное, слишком стара для тебя, и у меня есть муж». Он ответил: «Ой, извини». После этого он со мной перестал здороваться», — рассказала 28-летняя Кудерметова.
В июле Кудерметова выиграла Уимблдон в парном разряде. Она выступала в паре с бельгийкой Элизой Мертенс. Кудерметова стала первой россиянкой с 2020 года, победившей на турнире «Большого шлема».
Для Кудерметовой это был первый трофей на турнирах «Большого шлема». В 2021-м она дошла до финала Уимблдона в паре с Еленой Весниной. В одиночном разряде Кудерметова занимает 39-е место в рейтинге WTA (шестая из россиянок), в парном — пятое.
Руне 22 года, он занимает девятое место в рейтинге ATP.
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