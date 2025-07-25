Российская теннисистка рассказала, как «отшила» девятую ракетку мира

Вероника Кудерметова сообщила, что ей недавно написал Хольгер Руне, а она ответила, что замужем. По словам россиянки, после этого датчанин перестал с ней здороваться

Вероника Кудерметова (Фото: Tao Zhang / Getty Images)

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала в интервью на YouTube-канале BB Tennis, что к ней недавно подкатывал датчанин Хольгер Руне.

«Недавно написал Руне. Я говорю: «Мальчик, я, наверное, слишком стара для тебя, и у меня есть муж». Он ответил: «Ой, извини». После этого он со мной перестал здороваться», — рассказала 28-летняя Кудерметова.

В июле Кудерметова выиграла Уимблдон в парном разряде. Она выступала в паре с бельгийкой Элизой Мертенс. Кудерметова стала первой россиянкой с 2020 года, победившей на турнире «Большого шлема».

Для Кудерметовой это был первый трофей на турнирах «Большого шлема». В 2021-м она дошла до финала Уимблдона в паре с Еленой Весниной. В одиночном разряде Кудерметова занимает 39-е место в рейтинге WTA (шестая из россиянок), в парном — пятое.

Руне 22 года, он занимает девятое место в рейтинге ATP.