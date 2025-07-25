Клуб РПЛ объявил о переходе полузащитника сборной Ямайки
Полузащитник сборной Ямайки Реналдо Сефас перешел в «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба РПЛ.
25-летний футболист подписал контракт на три года.
Ранее Сефас выступал на родине за «Арнетт Гарденс», за македонский «Шкупи», а последние два сезона провел в турецком «Анкарагюджю».
У Сефаса есть еврокубковый опыт. В общей сложности он провел 11 матчей в квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, в которых отметился пятью забитыми мячами.
Также на счету полузащитника 21 матч в составе сборной Ямайки.
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