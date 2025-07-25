На чемпионате России по легкой атлетике пройдет забег роботов
В программу предстоящего чемпионата России по легкой атлетике включен забег роботов, сообщили ТАСС во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Турнир пройдет в Казани с 7 по 10 августа.
В апреле в Китае прошел первый полумарафон с участием роботов. В забеге приняли участие около 12 тыс. человек, а также 20 роботов. «Мы решили перенести этот интересный опыт с шоссе на беговую дорожку, чтобы привлечь дополнительное внимание к легкой атлетике», — рассказал представитель ВФЛА.
По его словам, на старт 100-метровки выйдут минимум два робота, которые изготовлены в Китае. «Роботы имеют разные технические характеристики, и за их состязанием интересно будет посмотреть», — добавил представитель ВФЛА.
Забег роботов включен в программу первого дня чемпионата страны.
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