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Спорт ,  
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На чемпионате России по легкой атлетике пройдет забег роботов

Забег на дистанции 100 м пройдет 7 августа в Казани

В программу предстоящего чемпионата России по легкой атлетике включен забег роботов, сообщили ТАСС во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Турнир пройдет в Казани с 7 по 10 августа.

В апреле в Китае прошел первый полумарафон с участием роботов. В забеге приняли участие около 12 тыс. человек, а также 20 роботов. «Мы решили перенести этот интересный опыт с шоссе на беговую дорожку, чтобы привлечь дополнительное внимание к легкой атлетике», — рассказал представитель ВФЛА.

По его словам, на старт 100-метровки выйдут минимум два робота, которые изготовлены в Китае. «Роботы имеют разные технические характеристики, и за их состязанием интересно будет посмотреть», — добавил представитель ВФЛА.

Забег роботов включен в программу первого дня чемпионата страны.

На чемпионате России по легкой атлетике пройдет забег роботов
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Иван Витченко Иван Витченко
легкая атлетика роботы
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