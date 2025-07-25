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Спорт ,  
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Футболистов «молодежки» «Спартака» наказали за кричалку в адрес ЦСКА

РФС оштрафовал 15 футболистов «молодежки» «Спартака» за кричалку в адрес ЦСКА
После игры 15-го тура МФЛ футболисты «Спартака» подошли к фанатской трибуне и стали скандировать оскорбительную кричалку в адрес ЦСКА. 15 игроков «красно-белых» оштрафованы на 20 тыс. руб. каждый
Фото: VK / fcsm_youth
Фото: VK / fcsm_youth

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал 15 игроков московского «Спартака» по итогам матча Молодежной футбольной лиги (МФЛ) против ЦСКА. Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Встреча 15-го тура МФЛ состоялась 18 июля и завершилась победой «Спартака» (1:0). После игры футболисты «красно-белых» подошли к фанатской трибуне и стали скандировать оскорбительную кричалку в адрес ЦСКА.

«Поскольку данное нарушение не указано ни в протоколе, ни в рапорте и не последовало удаление, при первом таком нарушении подразумевается штраф. Поэтому 15 футболистов «Спартака» оштрафованы на 20 тыс. руб. каждый», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».

Григорьянц добавил, что «Спартак» был оштрафован еще на 50 тыс. руб. за скандирование болельщиками ненормативной лексики.

Кроме того, КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тыс. руб. за скандирования в адрес арбитра во время матча первого тура РПЛ с махачкалинским «Динамо». Также главный тренер «Спартака» Деян Станкович, его помощники Винченцо Сассо и Пьерлуиджи Бривио заплатят по 10 тыс. руб. за то, что выходили за пределы технической зоны.

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