Самые важные новости в телеграм-канале «РБК Спорт»

Кому Россия проиграла спустя 30 лет, кто стал самым юным шахматистом и какой спорт любил Оззи Осборн

Фото: Global Look Press

Ежедневно в телеграм-канале «РБК Спорт» можно найти десятки постов о самых важный спортивных событиях в России и мире. Мы собрали самые интересные из них за минувшую неделю.

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