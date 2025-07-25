Самые важные новости в телеграм-канале «РБК Спорт»
Ежедневно в телеграм-канале «РБК Спорт» можно найти десятки постов о самых важный спортивных событиях в России и мире. Мы собрали самые интересные из них за минувшую неделю.
Россия завоевала золото на ЧМ по водным видам спорта
Российских шахматисток допустили до ЧМ
Российский шахматист стал самым юным международным мастером в истории
СКА представил тренерский штаб
Российские синхронистки впервые за 31 год проиграли золото ЧМ
Умер Оззи Осборн. За какой клуб болел певец
Итальянского гимнаста ввели в кому. Что случилось со спортсменом
Украинка отказалась от фотографии с призерами ЧМ из-за россиянина
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ