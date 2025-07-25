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Спорт ,  
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Самые важные новости в телеграм-канале «РБК Спорт»

Кому Россия проиграла спустя 30 лет, кто стал самым юным шахматистом и какой спорт любил Оззи Осборн
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Ежедневно в телеграм-канале «РБК Спорт» можно найти десятки постов о самых важный спортивных событиях в России и мире. Мы собрали самые интересные из них за минувшую неделю.

Россия завоевала золото на ЧМ по водным видам спорта

Российских шахматисток допустили до ЧМ

Российский шахматист стал самым юным международным мастером в истории

СКА представил тренерский штаб

Российские синхронистки впервые за 31 год проиграли золото ЧМ

Умер Оззи Осборн. За какой клуб болел певец

Итальянского гимнаста ввели в кому. Что случилось со спортсменом

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Авторы
Анастасия Демчук
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