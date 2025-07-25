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Спорт ,  
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Пирло возглавил бывший клуб Промеса

Чемпион мира 2006 года стал новым главным тренером «Юнайтед» из Дубая
Андреа Пирло
Андреа Пирло (Фото: utdfc.ae)

Чемпион мира 2006 года Андреа Пирло возглавил «Юнайтед» из Дубая. Об этом сообщается на сайте клуба, который выступает во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.

«Мы рады приветствовать Андреа в семье «Юнайтед». Он олицетворяет ценности и амбиции нашего клуба, и мы верим, что он станет ключевой фигурой в нашем выходе на новый уровень», — сказал президент клуба Илие Чебану.

Пирло уже прибыл в Дубай и начнет работать с командой в ближайшие дни в рамках подготовки к новому сезону.

Последним местом работы специалиста была итальянская «Сампдория», которую он тренировал в сезоне 2023/24.

Кроме того, Пирло возглавлял турецкий «Фатих Карагюмрюк» (2022–2023) и «Ювентус» (2020–2021), с которым выиграл Кубок (2021) и Суперкубок (2020) Италии.

В качестве игрока он выступал за «Брешию», «Интер», «Реджину», «Милан», «Ювентус» и «Нью-Йорк Сити». Со сборной Италии выиграл чемпионат мира (2006), завоевал серебро на чемпионате Европы (2012) и бронзу на Кубке конфедераций (2013).

В прошлом сезоне в составе «Юнайтед» выступал бывший футболист «Спартака» Квинси Промес, которого экстрадировали в Нидерланды, где приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще к полутора годам за нападение с ножом на кузена.

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Футбол Андреа Пирло Дубай ОАЭ
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