Пирло возглавил бывший клуб Промеса
Чемпион мира 2006 года Андреа Пирло возглавил «Юнайтед» из Дубая. Об этом сообщается на сайте клуба, который выступает во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.
«Мы рады приветствовать Андреа в семье «Юнайтед». Он олицетворяет ценности и амбиции нашего клуба, и мы верим, что он станет ключевой фигурой в нашем выходе на новый уровень», — сказал президент клуба Илие Чебану.
Пирло уже прибыл в Дубай и начнет работать с командой в ближайшие дни в рамках подготовки к новому сезону.
Последним местом работы специалиста была итальянская «Сампдория», которую он тренировал в сезоне 2023/24.
Кроме того, Пирло возглавлял турецкий «Фатих Карагюмрюк» (2022–2023) и «Ювентус» (2020–2021), с которым выиграл Кубок (2021) и Суперкубок (2020) Италии.
В качестве игрока он выступал за «Брешию», «Интер», «Реджину», «Милан», «Ювентус» и «Нью-Йорк Сити». Со сборной Италии выиграл чемпионат мира (2006), завоевал серебро на чемпионате Европы (2012) и бронзу на Кубке конфедераций (2013).
В прошлом сезоне в составе «Юнайтед» выступал бывший футболист «Спартака» Квинси Промес, которого экстрадировали в Нидерланды, где приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще к полутора годам за нападение с ножом на кузена.
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