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Спорт ,  
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Бывший российский хайдайвер получил травму после неудачного прыжка на ЧМ

Бывшего российского хайдайвера увезли со стадиона после неудачного прыжка на ЧМ
Никита Федотов, который выступает за Армению, ошибся во время прыжка и вошел в воду грудью. Его увезли со стадиона на кресле-каталке
Никита Федотов
Никита Федотов (Фото: Dean Treml / Red Bull via Getty Images)

Представляющий Армению хайдайвер Никита Федотов получил травму во время выступления на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Федотов ошибся во время прыжка и вошел в воду грудью. Как сообщает «РИА Новости», водолазы передали атлета медикам — тот был в сознании и жестами показал, что с ним все в порядке. Тем не менее 30-летнего спортсмена увезли на кресле-каталке.

Федотов ранее выступал за сборную Россию, но перед чемпионатом мира сменил спортивное гражданство.

На чемпионате мира 2019 года Федотов занял 12-е место.

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прыжки в воду хайдайвинг чемпионат мира по водным видам спорта
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