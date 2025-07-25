Бывший российский хайдайвер получил травму после неудачного прыжка на ЧМ
Представляющий Армению хайдайвер Никита Федотов получил травму во время выступления на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.
Федотов ошибся во время прыжка и вошел в воду грудью. Как сообщает «РИА Новости», водолазы передали атлета медикам — тот был в сознании и жестами показал, что с ним все в порядке. Тем не менее 30-летнего спортсмена увезли на кресле-каталке.
Федотов ранее выступал за сборную Россию, но перед чемпионатом мира сменил спортивное гражданство.
На чемпионате мира 2019 года Федотов занял 12-е место.
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